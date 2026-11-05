Bugün hangi maçlar var? 05 Kasım Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Lincoln Red Imps-Hajduk Split

05 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Lincoln Red Imps ile Hajduk Split karşılaşacak. Takımların ligdeki durumları birbirinden farklı. Lincoln Red Imps, oynadığı iki maçta galibiyet alamadı. Takım, henüz puan kazanamadı. Hajduk Split ise geniş bir başarı serisine sahip. Oynadığı iki maçı da kazanarak ligde sekizinci sıraya yükseldi. Hajduk, toplamda 6 puana ulaşmayı başardı. Maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bir bilgi yok. Beklentiler yüksek. Taraftarlar bu mücadeleyi dört gözle bekliyor.

KuPS-KAA Gent

05 Kasım 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir gün. KuPS ile KAA Gent, saat 20:45’te karşılaşacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. KuPS'in dikkat çeken durumu, henüz galibiyet elde edememiş olması. Takım, 2 maçta 0 puanla son sırada yer alıyor. Bu, KuPS için büyük bir sorun. Diğer yandan KAA Gent, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Takım, bu maçı kazanarak grup aşamasında ilerlemek istiyor. Maçın yayıncı kuruluşu ise henüz açıklanmadı. Bu durum, izleyiciler için merak konusu. Maçın sonucu, her iki takım için de kritik öneme sahip.

Trabzonspor-Freiburg

05 Kasım 2026 tarihi belli bir heyecan taşıyor. Saat 20:45'te Trabzonspor ile Freiburg karşılaşacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek. Trabzonspor, grup düzenlemesinde 4. sırada bulunuyor. 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı. Freiburg ise 18. sırada yer almakta. Bu takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3 puan elde etti. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Herkes, her iki takımın performansını merak ediyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir an olacak.

FC Midtjylland-Ajax

05 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te bir maç olacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında FC Midtjylland ile Ajax karşılaşacak. FC Midtjylland, lig sıralamasında 26. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Ajax ise 13. sırada yer almakta. Onların 3 puanı bulunuyor. Bu zorlu karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Herkes, takımların performansını merak ediyor. Taraftarlar, maçta neler olacağını görmek için sabırsızlanıyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Futbolda her şey mümkün.

Atalanta-Kairat Almaty

Atalanta ve Kairat Almaty, 05 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te karşı karşıya gelecek. Bu maç, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde oynanacak. Atalanta, ligde 15. sırada yer almakta. Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 3 puana ulaştı. Kairat Almaty ise 31. sıradadır. Takım, 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece sadece 1 puan toplayabildi. Maçın yayını, tabii Spor kanalından gerçekleştirilecek. İki takım da bu maçta galibiyet hedefliyor. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor.

AGF Aarhus-Braga

AGF Aarhus ile Braga, 05 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te karşılaşacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek. AGF Aarhus, grup aşamasında 1 puanla 25. sıradadır. Braga ise 3 puanla 16. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok. İzleyiciler, maç hakkında detayları merak etmektedir. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor. AGF Aarhus, gruptan çıkmak için daha fazla puana ihtiyaç duymaktadır. Braga, kazanmak adına önemli bir şans elde etmiş durumda. Her iki takım da sahada mücadele etmek için hazır olacak. İzleyicilere heyecan dolu bir maç vaat ediliyor.

Thun-Hearts

5 Kasım 2026 tarihinde Thun ile Hearts takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:45’te başlayacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında olacak. Her iki ekip için de kritik bir mücadele olacak. Thun, ligdeki ilk iki maçını kaybetti. Bu nedenle 32. sırada yer alıyor. Hearts ise 1 puanla 28. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, takımların alacakları sonuçlar açısından büyük önem taşıyor. Maçın yayıncısı ile ilgili bilgi şu an için açıklanmadı.

Mjallby-Borac

05 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçında Mjallby ile Borac karşılaşacak. Maçın başlama saati 20:45. Mjallby, 2 maç oynadı. 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı 4 puanla ligde 12. sırada. Borac ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu nedenle 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Takımlar arasındaki bu karşılaşma, büyük bir heyecan yaratacak. İzleyiciler, mücadeleyi merakla bekliyor. Takımların performansları, maç sonucunu etkileyecek.

Kızıl Yıldız-Inter Club Escaldes

05 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te Kızıl Yıldız, UEFA Konferans Ligi'nde Inter Club Escaldes ile karşılaşacak. Kızıl Yıldız, ligde 22. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 puan toplayabildi. Rakibi Inter Club Escaldes ise 35. sırada yer almakta. Bu ekip, 2 maçta henüz puan elde edemedi. Maçın yayıncısına dair bir bilgi yok.

CS Universitatea Craiova-Egnatia

CS Universitatea Craiova, 05 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Egnatia ile karşılaşacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Ev sahibi takım CS Universitatea Craiova, ligde 11. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 4 puan topladı. Misafir ekip Egnatia ise 20. sırada yer alıyor. Bu ekip, 2 maçta galibiyet elde edemedi. Egnatia, 2 beraberlik ile 2 puanda kaldı. Maçın yayıncı kanalının henüz belli olmadığını belirtelim. Maç heyecanla bekleniyor.

FC Copenhagen-Iberia 1999

05 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00’te UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. FC Copenhagen, evinde Iberia 1999'u konuk edecek. FC Copenhagen, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla toplamda 4 puan topladı. Iberia 1999 ise ligde 29. sırada yer alıyor. Onlar da 2 maç oynadı. Ancak, henüz galibiyet elde edemediler. 1 beraberlikleri bulunuyor. Şu an yalnızca 1 puanda kaldılar. Maçın yayın kanalı hakkında bilgi mevcut değil. İzleyiciler, bu konuda merakla bekliyor.

Sint Truiden-Brann

UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Sint Truiden ile Brann, 05 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te karşı karşıya gelecek. Sint Truiden, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bu, onlara 6 puan kazandırdı. Brann ise 3. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 2 galibiyet elde etti. Brann'ın toplam puanı da 6. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz belirlenmedi. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Hem Sint Truiden hem de Brann, zafer için mücadele edecekler. İzleyiciler, keyifli bir maç izleme fırsatı bulacak.

Twente-Pafos FC

05 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi devam ediyor. Saat 23:00'te Twente, Pafos FC ile oynayacak. Twente, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçında 2 galibiyet alarak toplamda 6 puana sahip. Pafos FC ise oldukça kötü bir durumda. Şu anda 27. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçında galibiyet elde edemedi. Bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Bu nedenle toplamda sadece 1 puanı var. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz açıklanmadı. Maçın heyecanı şimdiden arttı. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. İki takımın da performansı çok önemli olacak. Bu müsabaka, herkes için ilgi çekici olacak.

Getafe-Brighton & Hove Albion

UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç var. 05 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00’te Getafe ile Brighton & Hove Albion karşılaşacak. Getafe, 2 maçta 1 puan topladı. Bu durum onu 30. sıraya yerleştirdi. Brighton & Hove Albion ise 4 puanla 9. sırada yer alıyor. Her iki takımın da bu maçta galibiyet için mücadele etmesi bekleniyor. Maç, tabii Spor kanalı aracılığıyla yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma görecek. Tüm futbolseverler için bu önemli maçı kaçırmamak gerekiyor.

Lugano-Kauno Zalgiris

05 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Lugano, Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Lugano, grupta 2 maç oynadı. Bu maçlarda 6 puan elde etti. Böylece 2. sırada yer alıyor. Kauno Zalgiris ise şu an puansız. Takım, 36. sırada bulunmaktadır. Maçın yayıncı kuruluşu hakkında herhangi bir bilgi yok. İzleyiciler, maçı nereden takip edebileceklerini merak ediyor.