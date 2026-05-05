Bugün hangi maçlar var? 05 Mayıs Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arsenal-Atletico Madrid

05 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Arsenal, grup aşamasında 8 maç oynadı. Bu maçlardan 8 galibiyet elde etti. Toplamda 24 puanla ligde zirveye yerleşti. Arsenal, 23 gol attı. Sadece 4 gol yedi. Rakibi Atletico Madrid ise 8 maç oynadı. Bu süreçte 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Atletico Madrid, 13 puan topladı. 17 gol atarken 15 gol yedi. Maç, Spor ve TRT 1 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir çekişme sunacak.

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor

05 Mayıs Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Deportivo Riestra-Gremio

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Riestra ile Gremio takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Independiente Petrolero-Caracas

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Independiente Petrolero ile Caracas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Juventud de las Piedras-Atletico Mineiro

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Juventud de las Piedras ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al Khaleej-Al Hilal

5 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Khaleej, Al Hilal ile karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Khaleej, ligde 10. sırada yer alıyor. Al Hilal ise 2. sırada. Bu mücadele şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaratacak. Maç, S Sport+ kanalından izlenebilecek. Kritik bir karşılaşma olacağı kesin. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor.

Rosario Central-Libertad

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Rosario Central ile Libertad takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sporting Cristal-Palmeiras

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Sporting Cristal ile Palmeiras takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

UCV-Independiente Del Valle

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan UCV ile Independiente Del Valle takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Barcelona Guayaquil-Boca Juniors

06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Barcelona Guayaquil ile Boca Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

FC Seoul-Anyang

05 Mayıs Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Dunfermline-Arbroath

05 Mayıs Salı 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dunfermline ile Arbroath takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Qingdao West Coast-Tianjin Jinmen Tiger

05 Mayıs Salı 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Liaoning Tieren-Chengdu Rongcheng FC

05 Mayıs Salı 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shandong Taishan-Shanghai Shenhua

05 Mayıs Salı 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

