Bugün hangi maçlar var? 05 Nisan Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Samsunspor-Tümosan Konyaspor

05 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30'da bir maç gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Tümosan Konyaspor karşılaşacak. Samsunspor, ligde 7. sırada yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor. Maçın yayın hakları beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarında olacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi bu kanallardan takip edebilecek. İki takım için de zorlu bir karşılaşma olacak. Herkes, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

5 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30'da bir karşılaşma gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile oynayacak. Karagümrük ligde 18. sırada yer alıyor. Oynadığı 27 maçta 4 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Toplamda 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11. sıradadır. 26 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Böylece 30 puana ulaştı. Maç beIN Sports 2 ve beIN Sports 3 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı takip edebilir. Her iki takım için de önemli bir maç olacak.

Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor

5 Nisan 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. Hesap.com Antalyaspor, ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma ligin kritik bir döneminde oynanacak. Hesap.com Antalyaspor 15. sırada. 27 maçta 25 puan topladı. ikas Eyüpspor ise 17. sırada yer alıyor. Onların puanı 22. Maçın yayın hakları beIN Sports ve beIN Sports 2'de. Karşılaşmayı bu kanallar üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Her iki takımın da hedefleri büyük. Bu maç, takımlar için hayati önem taşımakta. Lig sonu öncesinde alınacak sonuçlar belirleyici olabilir.

Fenerbahçe-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in önemli bir maçı 5 Nisan 2026'da gerçekleşecek. Saat 20:00'de Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 27 maçta 17 galibiyet elde etti. Sadece 1 kez mağlup oldu. Toplamda 60 puan topladı. Beşiktaş ise 4. sırada bulunuyor. Beşiktaş, 27 maçta 15 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Toplam puanı 52. Bu derbi karşılaşması spor severler için büyük bir heyecan yaratıyor. Maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Takımların performansı dikkat çekiyor. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Amansız bir mücadele sahne alacak. Hangi takımın galip geleceği merak ediliyor.

Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor

5 Nisan 2026'da saat 16:00'da bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak. Özbelsan Sivasspor, 32 maçta 47 puan topladı. Bu puanla, ligde 9. sırada yer alıyor. Esenler Erokspor ise 63 puanla 3. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Bununla birlikte, beIN Sports Max 1 kanalı da maçı aktaracak. İzleyiciler, mücadeleye ekran başından tanık olabilecek. Heyecanı yüksek bir maç bizleri bekliyor. Takımların performansları dikkat çekiyor.

Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor

Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor, 05 Nisan 2026 tarihinde saat 19:00'da karşılaşacak. Mücadele, Trendyol 1. Lig kapsamındadır. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 2. sırada yer alıyor. Boluspor ise 13. sırada bulunmaktadır. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı merakla bekliyor. İki takım arasındaki bu mücadele, büyük bir heyecan yaratacak. Amed Sportif, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak. Boluspor ise bu maçta kendini kanıtlamak isteyecek. Lig durumu, her iki takım için de oldukça önemli. Bu nedenle her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir. İzleyiciler, bu rekabet dolu maçı heyecanla takip edecek.

Union Berlin-St Pauli

Bugün, 05 Nisan 2026. Saat 16:30'da bir maç var. Almanya Bundesliga Ligi'nde Union Berlin ile St Pauli karşılaşacak. Union Berlin, 27 maçta 31 puan topladı. Bu sonuçla 12. sırada yer alıyor. St Pauli, 24 puan ile 16. sırada bulunuyor.

Maçın yayın bilgileri de önemli. S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarında maç canlı olarak gösterilecek. Taraftarlar için bu heyecan verici bir karşılaşma olacak. Her iki takımın da hedefleri büyük. İzleyiciler, bu mücadelede heyecanı doyasıya yaşayacak.

Eintracht Frankfurt-FC Köln

05 Nisan 2026 tarihinde önemli bir Bundesliga maçı oynanacak. Eintracht Frankfurt, FC Köln ile karşılaşacak. Maç saati 18:30 olacak. Eintracht Frankfurt, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 27 maçta 38 puan topladı. FC Köln ise ligde 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 26 puanla zorlu bir sezon geçiriyor. Maçın yayıncıları Tivibu Spor3 ve S Sport+ kanalları olacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Bu önemli maç, ligi şekillendirecek bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Cremonese-Bologna

05 Nisan 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. İtalya Serie A Ligi'nde Cremonese ile Bologna karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Ev sahibi takım Cremonese, geçen haftalarda kötü sonuçlar aldı. 30 maçta 27 puan toplayarak 17. sırada yer alıyor. Bologna ise daha iyi bir performans gösterdi. Takım 42 puanla 9. sırada bulunuyor. Keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Maç Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Pisa-Torino

5 Nisan 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Pisa, Torino'yu evinde ağırlayacak. Maç, saat 19:00'da başlayacak. Ev sahibi Pisa, ligde 19. sırada yer alıyor. Konuk takım Torino ise 14. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Karşılaşma, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Maçın sonuçları, lig sıralamasını etkileyebilir. Sonuçlar, takımların sezon hedefleri açısından belirleyici olacak.

Inter-Roma

Inter ile Roma, 05 Nisan 2026 tarihinde saat 21:45'te sahada karşılaşacak. Bu maç, İtalya Serie A Ligi kapsamında olacak. Inter, 30 maçta 22 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 69. Bu özelliği ile lider konumda. Roma ise 6. sırada bulunuyor. 30 maçta 17 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Roma'nın toplam puanı ise 54. Maçın yayın kanalları Tivibu Spor ve S Sport 2 olarak belirlendi. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. İzleyiciler, maçın heyecanını kaçırmamalı.

Getafe-Athletic Bilbao

5 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00'te İspanya La Liga'da Getafe ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. İki takım, 8 ve 10. sıralarda yer alıyor. Puanları ise eşit. Getafe, 29 maçta 11 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra 13 mağlubiyeti var. Ayrıca 5 beraberlik de aldı. Totalde 38 puanda bulunuyor.

Athletic Bilbao da benzer bir performans sergiledi. Aynı galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik istatistiklerine sahip. Onlar da 38 puana erişti. Bu mücadele, iki takım için önemli bir karşılaşma olacak. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu maçı ekran başında takip edebilir.

Valencia-Celta Vigo

05 Nisan 2026 tarihinde İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma olacak. Valencia, Celta Vigo ile mücadele edecek. Maç saat 17:15'te başlayacak. Valencia, ligde 13. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 6. sırada bulunuyor. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Ayrıca, karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı kaçırmamalı.

Real Oviedo-Sevilla

05 Nisan 2026 tarihinde saat 19:30'da İspanya La Liga'da Real Oviedo, Sevilla ile karşılaşacak. Real Oviedo, lig tablosunda 20. sırada yer alıyor. Bu sezon takım, 29 maçta yalnızca 4 galibiyet aldı. Topladıkları puan 21.

Rakipleri Sevilla, 16. sırada bulunmaktadır. Sevilla'nın 29 maçta 8 galibiyeti var. Takım şu anda 31 puanla mücadele ediyor.

Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, iki takımın performansını takip edebilir. Real Oviedo, zorlu bir maç öncesinde formunu toparlamaya çalışacak. Sevilla ise kazandığı puanlarla düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Deportivo Alaves-Osasuna

İspanya La Liga maçları devam ediyor. 05 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir karşılaşma var. Ev sahibi ekip Deportivo Alaves, Osasuna'yı konuk ediyor. Deportivo Alaves, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 29 maçta 31 puan topladı. Osasuna ise daha iyi bir konumda bulunuyor. Takım, 29 maçta 37 puan kazanarak 11. sırada. Bu maç, heyecan dolu anlar vaadediyor. İzleyiciler, S Sport kanalından karşılaşmayı izleyebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarların desteği, takımlara moral verecektir.