Bugün hangi maçlar var? 06 Ağustos Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Inter Turku-Vaduz

UEFA Konferans Ligi kapsamında, Inter Turku ile Vaduz takımları 06 Ağustos 2026'da karşılaşacak. Maç saati 18:00. İki takımın turnuvadaki performansları oldukça dikkat çekici. Inter Turku, mevcut durumda daha üst sıralarda yer alıyor. Bu önemli karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

Paide Linnameeskond-Rapid Wien

06 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde Paide Linnameeskond, Rapid Wien ile karşılaşacak. İki takım, Avrupa arenasında mücadele ediyor. Bu sezon madalya mücadelesi veriyorlar. Paide Linnameeskond'un grup içindeki konumu önemli. Rapid Wien'in performansı da dikkat çekiyor. Maçın yayıncısı hakkında ise kesin bir bilgi bulunmuyor. Maç sonucunun her iki takım için de kritik önemi var. Taraftarlar, bu mücadeleyi merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet arayışında olacak. Bu, UEFA Konferans Ligi'nde heyecan verici bir karşılaşma olacak.

FC Noah-Sion

06 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. FC Noah ile Sion takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. Her iki takımın ligdeki durumu, sezon ilerledikçe önem kazanacak. Taraftarlar bu maçı büyük bir ilgiyle takip edecek. Mücadelenin yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Bu da heyecanı artıran bir durum. İki takım da kazanmak için mücadele edecek. Maçın sonucu, ilerleyen haftalarda kritik bir rola sahip olabilir. Taraftarların beklentileri yüksek. Herkes takımının galip gelmesini istiyor.

Jablonec-Rigas FS

06 Ağustos 2026 tarihi geliyor. Saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Jablonec, Rigas FS ile karşılaşacak. Her iki takım da turnuvada ilerlemek için önemli bir maça çıkacak. Bu maç, takımlar açısından kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Maçın yayını hakkında henüz bilgi yok. İzleyiciler, bu detayı merakla beklemekte. Beklentiler yüksek. Hem Jablonec hem de Rigas FS, galibiyet için savaşacak. Bu tür maçlar, futbolseverler için heyecan verici anlar sunar. İlerleyen günlerde yayın bilgileri netleşebilir. Spor dünyasında bu maç dikkat çekiyor. Herkes, takımların stratejilerini merak ediyor.

Helsinki-Motherwell

06 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Helsinki ile Motherwell, bu maçta karşı karşıya gelecek. Bu önemli yarışta Helsinki, grup sıralamasında üst sıralarda yer almak istiyor. Avantaj elde etmek onların öncelikli hedefi. Motherwell ise rakibini yenerek galibiyet almak istiyor. Bu maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmamıştır. Takımların performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor.

CFR Cluj-Tromso

06 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. CFR Cluj, Tromso ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor. Gruptaki konumları açısından kritik bir karşılaşma olacak. Maçın yayın durumu henüz belirlenmedi. Taraftarlar, bu zorlu mücadeleyi bekliyor. Takımlar, sahada en iyi performanslarını sergilemek için hazırlık yapıyor. Her takımın hedefi, grup aşamasında avantaj sağlamak. Maç heyecanı, futbolseverler arasında artmış durumda. Özellikle bu tür organizasyonlar, takımların gücünü gösterme fırsatı sunuyor.

Debreceni-FC Copenhagen

06 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi’nde Debreceni ile FC Copenhagen karşılaşacak. Maç saat 20:00’de başlayacak. Her iki takım da bu önemli mücadele öncesi stratejilerini belirliyor. Ligdeki performansları, maçta belirleyici olacaktır. Takımlar, sahaya hangi taktikle çıkacaklarını göreceğiz. Maçın yayıncısı hakkında şu an herhangi bir bilgi yok. İzleyicilerin maçı nereden takip edeceği merak konusu. Bu durum, ilgili futbolseverler için önemli bir detay. Maçın heyecanı ve rekabeti tartışmasız olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, taraflar için büyük bir fırsat sunuyor.

Riga FC-ETO FC

06 Ağustos 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Riga FC, ETO FC ile saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. İki takım için ligdeki konumları oldukça kritik. Maçın sonucu her iki ekip için hayati bir önem taşıyor. Bu, heyecan verici bir karşılaşma olacak. Maçın yayıncı kanalı www.nesine.com/iddaa/canli-skor/futbol adresinden takip edilebilir.

Zalgiris Vilnius-Hajduk Split

06 Ağustos 2026, saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Zalgiris Vilnius, Hajduk Split ile mücadele edecek. Her iki takım, ligde kritik bir durumda. Bu maç, puan ve avantaj elde etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı dikkatle takip edecek. Ancak, yayıncı kurumla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Maçın sonucu, takımların geleceği açısından belirleyici olabilir. İzleyiciler, heyecan dolu anlar bekliyor. Bu önemli karşılaşma, taraftarlar için özel bir anlam taşıyor. Zalgiris Vilnius ve Hajduk Split, kazanmak için sahada var güçleriyle mücadele edecek.

FC Sheriff-St. Gallen

UEFA Konferans Ligi kapsamında, 06 Ağustos 2026 tarihinde FC Sheriff ile St. Gallen karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Her iki takım da üst sıraları hedefliyor. Bu karşılaşma, grup aşamasında kritik bir an olarak öne çıkıyor. Maçın yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Bu nedenle, takipçiler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak.

Dinamo Kiev-Karabağ

UEFA Konferans Ligi'nde 06 Ağustos 2026 tarihinde bir maç gerçekleşecek. Dinamo Kiev ile Karabağ takımları karşı karşıya gelecek. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Dinamo Kiev, grup aşamasından önceki performansıyla dikkat çekiyor. Karabağ ise mücadeleci yapısı ile öne çıkmaya çalışacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekecek. Büyük bir heyecan beklentisi var. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Herkes maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Göteborg-KAA Gent

UEFA Konferans Ligi kapsamında Göteborg ile KAA Gent, 06 Ağustos 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. İki takımın ligdeki durumu dikkat çekici. Göteborg'un performansı oldukça ilginç. Gent'in taktiksel yaklaşımı ise farklı bir boyut katıyor. Bu unsurlar, karşılaşmayı heyecan verici kılıyor. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz belirlenmedi. Gelişmeleri takip etmek önemli. Bu maç, futbolseverler için sıklıkla konuşulacak bir etkinlik. Herkesin gözü, bu mücadelede olacak.

Rakow Czestochowa-Hammarby

6 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde bir maç olacak. Rakow Czestochowa, sahasında Hammarby'yi konuk edecek. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Bu mücadelenin detayları şimdiden konuşulmaya başlandı. Rakow Czestochowa'nın grup aşamasındaki performansı dikkat çekiyor. Hammarby ise güçlü bir rakip olarak maça çıkacak. Maçın yayıncısının kim olacağı henüz açıklanmadı. İki takım arasındaki bu mücadele büyük bir heyecan yaratıyor. Seyircilerin ilgisi yüksek olacak.

Inter Club Escaldes-Flora Tallinn

06 Ağustos 2026'da saat 20:00'de, UEFA Konferans Ligi mücadelesi yapılacak. Inter Club Escaldes, Flora Tallinn ile karşı karşıya gelecek. İki takım, bu önemli karşılaşmada gruptaki yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Maç, heyecan dolu bir atmosferde geçecek. Taraftarlar, takımlarının galip gelmesi için destek verecek. Maçın yayıncı kanalı ise Nesine'dir. Bu siteden canlı skorları takip edebilirsiniz. Avrupa futbolunun kalitesi, her zaman dikkat çekiyor. Bu geceki mücadele de futbolseverleri ekrana kilitleyecek.

Beitar Jerusalem-Austria Wien

06 Ağustos 2026'da saat 20:30'da Beitar Jerusalem ile Austria Wien karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir mücadele olacak. Takımlar, ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Her iki ekip de turnuvada ilerlemek istiyor. Bu maçın sonucu, gruptaki gidişatı etkileyecek. Uzmanlar, bu maçı kritik bir karşılaşma olarak değerlendiriyor. Maçın yayıncısının kim olacağı henüz netleşmedi. Taraftarlar, maçın yayınlanmasını bekliyor. Heyecan dorukta.