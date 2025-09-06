Bugün hangi maçlar var? 06 Eylül Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları:

Letonya-Sırbistan
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
İngiltere-Andorra
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İngiltere ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Ermenistan-Portekiz
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ermenistan ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
San Marino-Bosna Hersek
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İrlanda Cumhuriyeti-Macaristan
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Avusturya-Güney Kıbrıs
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kongo-Eritre
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kongo ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Nijerya-Ruanda
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Ruanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Estoril-Santa Clara
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estoril ile Santa Clara takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Deportivo La Coruna-Sporting Gijon
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Sporting Gijon takımları arasındaki maçın başlama saati 17:15
Real Zaragoza-Real Valladolid
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Zaragoza ile Real Valladolid takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Malaga-Granada
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Granada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Coyotes de Tlaxcala-Alebrijes De Oaxaca
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Meksika 2. Ligi liginde oynanacak olan Coyotes de Tlaxcala ile Alebrijes De Oaxaca takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Atlante-Correcaminos de la UAT
07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Meksika 2. Ligi liginde oynanacak olan Atlante ile Correcaminos de la UAT takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Chungbuk Cheongju-Gyeongnam FC
06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
