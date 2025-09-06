SPOR

Bugün hangi maçlar var? 06 Eylül Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çiğdem Sevinç

Letonya-Sırbistan

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

İngiltere-Andorra

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İngiltere ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ermenistan-Portekiz

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ermenistan ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

San Marino-Bosna Hersek

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İrlanda Cumhuriyeti-Macaristan

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Avusturya-Güney Kıbrıs

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kongo-Eritre

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kongo ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Nijerya-Ruanda

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Ruanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Estoril-Santa Clara

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estoril ile Santa Clara takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Deportivo La Coruna-Sporting Gijon

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Sporting Gijon takımları arasındaki maçın başlama saati 17:15

Real Zaragoza-Real Valladolid

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Zaragoza ile Real Valladolid takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Malaga-Granada

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Granada takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Coyotes de Tlaxcala-Alebrijes De Oaxaca

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Meksika 2. Ligi liginde oynanacak olan Coyotes de Tlaxcala ile Alebrijes De Oaxaca takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Atlante-Correcaminos de la UAT

07 Eylül Pazar 2025 tarihinde Meksika 2. Ligi liginde oynanacak olan Atlante ile Correcaminos de la UAT takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Chungbuk Cheongju-Gyeongnam FC

06 Eylül Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

