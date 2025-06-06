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Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Kolombiya-Peru

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Kolombiya ile Peru takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Venezuela-Bolivya

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Venezuela ile Bolivya takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Estonya-İsrail

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-Karadağ

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Belçika

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Galler-Lihtenştayn

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Norveç-İtalya

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cebelitarık-Hırvatistan

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Antigua ve Barbuda-Küba

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Antigua ve Barbuda ile Küba takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Surinam-Porto Riko

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Surinam ile Porto Riko takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Trinidad Tobago-Sent Kits ve Nevis

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Sent Kits ve Nevis takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Curaçao-Saint Lucia

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Curaçao ile Saint Lucia takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Seongnam FC-Suwon Bluewings

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Chungbuk Cheongju-Chungnam Asan

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Qizilqum Zarafshon-Xorazm FK

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Qizilqum Zarafshon ile Xorazm FK takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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