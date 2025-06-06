Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kolombiya-Peru

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Kolombiya ile Peru takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Venezuela-Bolivya

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Venezuela ile Bolivya takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Estonya-İsrail

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-Karadağ

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Belçika

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Galler-Lihtenştayn

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Norveç-İtalya

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cebelitarık-Hırvatistan

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Antigua ve Barbuda-Küba

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Antigua ve Barbuda ile Küba takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Surinam-Porto Riko

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Surinam ile Porto Riko takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Trinidad Tobago-Sent Kits ve Nevis

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Sent Kits ve Nevis takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Curaçao-Saint Lucia

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Curaçao ile Saint Lucia takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Seongnam FC-Suwon Bluewings

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Chungbuk Cheongju-Chungnam Asan

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Qizilqum Zarafshon-Xorazm FK

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Qizilqum Zarafshon ile Xorazm FK takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00