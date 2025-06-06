Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kolombiya-Peru
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Kolombiya ile Peru takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
Venezuela-Bolivya
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Venezuela ile Bolivya takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Estonya-İsrail
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Çekya-Karadağ
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Belçika
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Galler-Lihtenştayn
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Norveç-İtalya
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Cebelitarık-Hırvatistan
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Antigua ve Barbuda-Küba
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Antigua ve Barbuda ile Küba takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Surinam-Porto Riko
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Surinam ile Porto Riko takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Trinidad Tobago-Sent Kits ve Nevis
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Sent Kits ve Nevis takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Curaçao-Saint Lucia
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Curaçao ile Saint Lucia takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Seongnam FC-Suwon Bluewings
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Chungbuk Cheongju-Chungnam Asan
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Qizilqum Zarafshon-Xorazm FK
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Qizilqum Zarafshon ile Xorazm FK takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
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