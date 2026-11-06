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Bugün hangi maçlar var? 06 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gaziantep FK-Kasımpaşa

06 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Gaziantep FK, ligde 16. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 5. sırada bulunuyor. İki takım için de farklı hedefler var. Gaziantep FK, düşme hattından kurtulmaya çalışacak. Kasımpaşa, üst sıralara tırmanmak amacıyla sahada olacak. Maç beIN Sports kanalında yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK

Sarıyer, 06 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de Iğdır FK ile karşılaşacak. Maç, Trendyol 1. Lig'de oynanacak. Ev sahibi ekip Sarıyer, şu anda 11. sırada yer alıyor. Sarıyer, 13 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 16 puanları bulunuyor. Rakip Iğdır FK ise 3. sırada. Onlar, 13 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu şampiyonada toplamda 27 puan topladı. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da mücadeleci bir oyun sergileyecek. Bu nedenle, izleyicileri ekran başına çekecek.

Antalyaspor-Bursaspor

Antalyaspor, Bursaspor ile 06 Kasım 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç saati 20:00. Bu mücadele Trendyol 1. Lig'de gerçekleşecek. Antalyaspor, ligde 7. sırada. Bursaspor ise lider konumda. Bu maç oldukça heyecanlı geçecektir. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli maçı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Everton-Coventry City

06 Kasım 2026'da saat 23:00'te, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Everton ile Coventry City karşı karşıya gelecek. Everton, 9 maçta 3 galibiyet aldı. Ayrıca 2 mağlubiyeti ve 4 beraberliği bulunuyor. Bu sonuçlarla Everton, 7. sırada yer alıyor. Coventry City ise daha zorlu bir süreçten geçiyor. Takım, 9 maçta 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Dolayısıyla Coventry City, 16. sırada bulunuyor. Maçın yayını beIN Sports 3 kanalından yapılacak. İzleyiciler, bu heyecan verici karşılaşmayı kaçırmamalı. Maç saatine yakın detaylar paylaşılacak.

Hamburger SV-M'gladbach

06 Kasım 2026 tarihi geldi. Saat 22:30'da bir maç oynanacak. Almanya Bundesliga Ligi'nde Hamburger SV, M'gladbach ile karşılaşacak. Hamburger SV, 8 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu sonuçla ligde 15. sırada yer alıyor. M'gladbach ise kötü bir performans sergiledi. Takım 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Bu da onları 18. sıraya yerleştirdi. Maç S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Her iki takım da kazanmaya ihtiyacı var. Başarılı olmak için sahada maksimum çaba gösterecekler. Bu karşılaşma, ligdeki durumlarını değiştirme fırsatı.

Venezia-Udinese

06 Kasım 2026 tarihi, sporseverler için önemli bir gün. Saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde Venezia ile Udinese karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligde zor günler geçiriyor. Venezia, aldığı sonuçlarla 20. sırada bulunuyor. Takım, 10 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Udinese ise 19. sırada yer alıyor. Bu takım, 10 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 5 puan topladı. Maçın yayıncısı S Sport 2 olarak belirlenmiş durumda. İzleyiciler, bu zorlu mücadeleyi buradan takip edebilir. Hem takımlar hem de taraftarları için kritik bir karşılaşma olacak.

Sevilla-Deportivo Alaves

İspanya La Liga'da mücadele eden iki takım, Sevilla ve Deportivo Alaves, 06 Kasım 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 23:00. Sevilla, ligde 6. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 11 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 17.

Rakip takım Deportivo Alaves, 11. sırada bulunuyor. Bu takım da 11 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik kazandı. Elde ettiği puan sayısı 12. Bu heyecan dolu mücadele, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Her iki takım için de kritik bir maç olacak.

Toulouse-Strasbourg

06 Kasım 2026 tarihinde Fransa Ligue 1 kapsamında Toulouse-Strasbourg maçı oynanacak. Maç saati 22:45 olarak belirlendi. Her iki takım ligde 10 puanda. Toulouse, 12. sırada yer alıyor. Strasbourg ise 13. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma beIN Sports 2 kanalı üzerinden yayınlanacak. Spor severler, maçı bu kanaldan izleyebilecek. İki takım için de önemli bir mücadele olacak. Sıralama açısından bu maçın önemi büyük.

Derby County-Bolton Wanderers

06 Kasım Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile Bolton Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Bristol Rovers-Cambridge United

06 Kasım Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Bristol Rovers ile Cambridge United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Oxford City-Leicester City

06 Kasım Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Oxford City ile Leicester City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Al Fateh-Al-Riyadh

06 Kasım 2026'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Fateh ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç saati 17:30 olarak belirlendi. Al Fateh, ligde 16. sırada yer alıyor. Al-Riyadh ise 12. sırada bulunuyor. Bu mücadele, takımlar için büyük bir öneme sahip. Ancak, yayıncı kanal hakkında bilgi yok.

Al Hazm-Al Nassr

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Hazm, Al Nassr ile karşılaşacak. Maç 06 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek. Başlama saati 17:00 olacak. Al Hazm, ligde 14. sıradadır. Al Nassr ise 3. sırada yer alıyor. Bu mücadele, futbolseverler için heyecan verici. Maç S Sport+ ve HT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler maç için ekran başında yerini alacak. Herkes bu karşılaşmayı bekliyor.

Al-Ittihad Jeddah-Neom SC

06 Kasım 2026 tarihi, spor severler için önemli bir günü işaret ediyor. Saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Al-Ittihad Jeddah, Neom SC ile mücadele edecek. Takımlar arasında önemli bir rekabet var.

Al-Ittihad Jeddah, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 11 maçta 7 galibiyet elde etti. 3 kez beraber kaldı, sadece 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 24 puan topladı. Şu an ligin 4. sırasında bulunuyor.

Neom SC’ye baktığımızda, onların da mücadeleyi bırakmayacağı görülüyor. Takım, 12 maçta 7 galibiyet aldı. Bunun yanında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetleri var. Topladıkları puan ise 22. Şu anda 5. sırada yer alıyorlar.

Maç, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için ekran başında toplanacak. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı kesin. Herkes bu keyif veren maçın sonuçlarını merakla bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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