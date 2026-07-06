Bugün hangi maçlar var? 06 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Portekiz-İspanya
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Portekiz ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Kazanan 83-İspanya
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Kazanan 83 ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Hacken-Djurgarden
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Hacken ile Djurgarden takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Brommapojkarna-Gais
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Brommapojkarna ile Gais takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Keflavik-Fram Reykjavik
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Suduva-Transinvest
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Suduva ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45
Banga Gargzdai-FK Riteriai
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Banga Gargzdai ile FK Riteriai takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Super Nova-Ogre United
06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Super Nova ile Ogre United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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