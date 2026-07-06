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Bugün hangi maçlar var? 06 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Portekiz-İspanya

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Portekiz ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Kazanan 83-İspanya

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Kazanan 83 ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Hacken-Djurgarden

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Hacken ile Djurgarden takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Brommapojkarna-Gais

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Brommapojkarna ile Gais takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Keflavik-Fram Reykjavik

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Suduva-Transinvest

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Suduva ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

Banga Gargzdai-FK Riteriai

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Banga Gargzdai ile FK Riteriai takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Super Nova-Ogre United

06 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Super Nova ile Ogre United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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