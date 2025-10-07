Bugün hangi maçlar var? 07 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Caernarfon Town-The New Saints
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Caernarfon Town ile The New Saints takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Flint Town United-Colwyn Bay
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Flint Town United ile Colwyn Bay takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Llanelli Town-Cardiff Met University
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Llanelli Town ile Cardiff Met University takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Barry Town-Briton Ferry
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Barry Town ile Briton Ferry takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bala Town-Connah's Quay Nomads
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Bala Town ile Connah's Quay Nomads takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Penybont-Haverfordwest County
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Penybont ile Haverfordwest County takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
FK Van II-FC Urartu II
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile FC Urartu II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Syunik-FC Noah II
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Araks-Sardarapat
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Araks ile Sardarapat takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Mika Yerevan-Ararat II
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Mika Yerevan ile Ararat II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FC Hayq-Pyunik II
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FC Versailles 78-Villefranche
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Fransa Ulusal Ligi liginde oynanacak olan FC Versailles 78 ile Villefranche takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Newington FC-Limavady United
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Kuzey İrlanda Lig Kupası liginde oynanacak olan Newington FC ile Limavady United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Dollingstown-Coleraine
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Kuzey İrlanda Lig Kupası liginde oynanacak olan Dollingstown ile Coleraine takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Dergview-Larne
07 Ekim Salı 2025 tarihinde Kuzey İrlanda Lig Kupası liginde oynanacak olan Dergview ile Larne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
