Bugün hangi maçlar var? 07 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Caernarfon Town-The New Saints

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Caernarfon Town ile The New Saints takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Flint Town United-Colwyn Bay

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Flint Town United ile Colwyn Bay takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Llanelli Town-Cardiff Met University

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Llanelli Town ile Cardiff Met University takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Barry Town-Briton Ferry

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Barry Town ile Briton Ferry takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bala Town-Connah's Quay Nomads

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Bala Town ile Connah's Quay Nomads takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Penybont-Haverfordwest County

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Galler Premier Ligi liginde oynanacak olan Penybont ile Haverfordwest County takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

FK Van II-FC Urartu II

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile FC Urartu II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Syunik-FC Noah II

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile FC Noah II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Araks-Sardarapat

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Araks ile Sardarapat takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Mika Yerevan-Ararat II

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Mika Yerevan ile Ararat II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FC Hayq-Pyunik II

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FC Versailles 78-Villefranche

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Fransa Ulusal Ligi liginde oynanacak olan FC Versailles 78 ile Villefranche takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Newington FC-Limavady United

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Kuzey İrlanda Lig Kupası liginde oynanacak olan Newington FC ile Limavady United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Dollingstown-Coleraine

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Kuzey İrlanda Lig Kupası liginde oynanacak olan Dollingstown ile Coleraine takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Dergview-Larne

07 Ekim Salı 2025 tarihinde Kuzey İrlanda Lig Kupası liginde oynanacak olan Dergview ile Larne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

