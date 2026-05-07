SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 07 Mayıs Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Mayıs Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Mayıs Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de büyük bir maç gerçekleşecek. Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Crystal Palace, ligde 10. sırada. Rakibi Shakhtar Donetsk ise 6. sırada yer alıyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maç, geniş bir izleyici kitlesi tarafından bekleniyor. Tabii Spor ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanık olacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için keyifli bir gece sunacak. Önemli anlar bir arada yaşanacak. Her iki takım da zafer için sahada ter dökecek.

Strasbourg-Rayo Vallecano

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Strasbourg-Rayo Vallecano maçı oynanacak. Bu karşılaşma, sezonun dikkat çeken maçlarından biri olacak. Strasbourg, ligde 1. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 5 galibiyet elde etti. Rayo Vallecano ise 5. sırada bulunuyor. Onların da 6 maçta 4 galibiyeti var. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Takımların performansları heyecan veriyor. İzleyiciler bu mücadeleyi merakla bekliyor.

Freiburg-Braga

7 Mayıs 2026 tarihi maç takviminde önemli bir yere sahip. Bu akşam saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi karşılaşması oynanacak. Freiburg, Braga ile karşılaşacak. İki takım da bu aşamaya 17 puanla gelmeyi başardı. Freiburg, grup aşamasında 7 puan topladı. Braga ise 6 puan elde etti. Bu mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, önemli anları ekran başında takip edebilecek. Bu maç, her iki takım için de kritik bir dönem. Hayranlar, takımlarının performansını dikkatle izleyecek.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Aston Villa-Nottingham Forest

Aston Villa, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Maç 07 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de başlayacak. Bu mücadele UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek. Aston Villa, ligde 2. sıradadır. Toplamda 8 maçta 7 galibiyet aldı. Bu sayede 21 puan topladı. Nottingham Forest ise 13. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet elde etti. Şu anki puanı 14. Maç Spor ve TRT 1 kanallarında yayınlanacak. Maç heyecanla bekleniyor.

Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Arca Çorum FK, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım 71 puana sahip. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 7. sırada bulunuyor. Bu takımın puanı 60. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Maçın heyecanı büyük olacak. İki takım da galibiyet için sahada mücadelesini verecek. İzleyiciler, bu çekişmeli anları takip edebilecek.

Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor

07 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig'de Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, ligdeki 5. sırada bulunuyor. Rakibi Atko Grup Pendikspor ise 6. sırada yer almakta. Maç, tabii Spor 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. Her iki takımın da hedefleri büyük. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Maç sonucu, lig sıralamasını etkileyecek. Tüm takım oyuncularının performansları merakla takip ediliyor.

O'Higgins-Sao Paulo

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan O'Higgins ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Boston River-Millonarios

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Boston River ile Millonarios takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al Shabab-Al Nassr

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 07 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de Al Shabab ile Al Nassr karşılaşacak. Al Shabab ligde 13. sırada bulunuyor. Al Nassr ise liderlik koltuğunda oturuyor. Bu karşılaşma oldukça ilgi çekici olacak. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takım performansları, taraftarların merakla beklediği bir durum. Al Shabab, son dönemdeki sonuçlarıyla eleştiriliyor. Al Nassr, şampiyonluk hedefiyle bu maçı kazanmak istiyor. Her iki takım için de zorlu bir mücadele olacak. Bu maç, ligdeki durumu etkileyecek önemli bir karşılaşma.

Club Atletico Platense-Penarol

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Atletico Platense ile Penarol takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Mirassol-LDU Quito

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Mirassol ile LDU Quito takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Coquimbo Unido-Universitario

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Coquimbo Unido ile Universitario takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

ND Slovan-Jesenice

07 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan ND Slovan ile Jesenice takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Rudar Velenje-NK Krsko

07 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Rudar Velenje ile NK Krsko takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Dinamo Tiflis-Spaeri

07 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Tiflis ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niklas Süle, 30 yaşında futbol kariyerini sonlandırıyorNiklas Süle, 30 yaşında futbol kariyerini sonlandırıyor
Dünya Kupası'nda da yok! G.Ssaray'ın yıldızı sezonu kapattıDünya Kupası'nda da yok! G.Ssaray'ın yıldızı sezonu kapattı
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.