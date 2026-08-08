Bugün hangi maçlar var? 08 Ağustos Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bandırmaspor-İstanbulspor

08 Ağustos 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig mücadelesi gerçekleşecek. Bandırmaspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor, ligde 4. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 10. sırada bulunuyor. İlk hafta maçında her iki takım da mücadele edecek. Maç, beIN Sports Max 1 kanalı üzerinden yayınlanacak. Ayrıca, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanalları da maçı canlı gösterecek. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Herkes, iki takımın performansını merakla bekliyor.

Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor

08 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, ligde 9. sırada bulunuyor. Mardin 1969 Spor ise 12. sıradadır. Maç, beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı keyifle takip edebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, maç için stadyumda yerlerini alabilir. Takımların performansı merakla bekleniyor. Bu karşılaşma, lig açısından önemli bir yere sahip.

Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. 08 Ağustos 2026 tarihinde, saat 19:00'da başlayacak. Ekenler Beton Sivasspor, sahasında Turka Esenler Erokspor ile mücadele edecek. Ekenler Beton Sivasspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Turka Esenler Erokspor ise 18. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Önemli bir galibiyet, her iki takım için de kritik olacak. Ekenler Beton Sivasspor, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Turka Esenler Erokspor ise düşme hattından çıkmak istiyor. Bu mücadelede her şey olabilir.

Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü

08 Ağustos 2026 tarihi, futbol severler için önemli bir gün. Saat 21:30'da, Trendyol 1. Lig maçında Antalyaspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Antalyaspor, ligdeki sıralamada 3. sırada yer alıyor. Rakibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise 11. sırada bulunmakta. Bu harika karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında canlı yayımlanacak. Futbolseverler için keyifli bir maç olması bekleniyor. Antalyaspor, iyi bir performans sergiliyor. Bu nedenle, taraftarlarının beklentileri de yüksek. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise zorlu bir rakiple karşılaşacak. Kendi sıralamalarını yükseltmek için mücadele edecekler. İki takımın da sahada gösterileceği performans merakla bekleniyor.

NEC Nijmegen-Telstar

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan NEC Nijmegen ile Telstar takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Go Ahead Eagles-Willem II

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Go Ahead Eagles ile Willem II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

PSV Eindhoven-Fortuna Sittard

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PSV Eindhoven ile Fortuna Sittard takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

AZ Alkmaar-ADO Den Haag

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan AZ Alkmaar ile ADO Den Haag takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Standard Liege-Cercle Brugge

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Cercle Brugge takımları arasındaki maçın başlama saati 19:15

Westerlo-Union St.Gilloise

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Westerlo ile Union St.Gilloise takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sint Truiden-Lommel SK

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sint Truiden ile Lommel SK takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Maritimo-Casa Pia

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Maritimo ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Vitoria Guimaraes-Arouca

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile Arouca takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Estrela da Amadora-Sporting Lizbon

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Grazer AK-Austria Lustenau

08 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Grazer AK ile Austria Lustenau takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00