Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almanya-Fransa
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Portekiz-İspanya
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Portekiz ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Portland Timbers-St. Louis City SC
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Portland Timbers ile St. Louis City SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Racing Santander-Mirandes
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Racing Santander ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Gimpo Citizen-Cheonan City
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Incheon United-Bucheon
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Zvijezda Gradacac-TOSK Tesanj
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Zvijezda Gradacac ile TOSK Tesanj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Gorazde-Tomislav
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gorazde ile Tomislav takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Jedinstvo Bihac-Vis Simm-Bau
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Bihac ile Vis Simm-Bau takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Celik-Gradina Srebrenik
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Celik ile Gradina Srebrenik takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Radnicki Lukavac-Bratstvo Gracanica
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Radnicki Lukavac ile Bratstvo Gracanica takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Travnik-Buducnost Banovici
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Travnik ile Buducnost Banovici takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Gornji Rahic-Tuzla City
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gornji Rahic ile Tuzla City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Radnik Hadzici-Stupcanica Olovo
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Radnik Hadzici ile Stupcanica Olovo takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Podillya-Khmelintskyi-Kolos Kovalivka 2
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Podillya-Khmelintskyi ile Kolos Kovalivka 2 takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00
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