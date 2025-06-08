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Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

Almanya-Fransa

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Portekiz-İspanya

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Portekiz ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Portland Timbers-St. Louis City SC

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Portland Timbers ile St. Louis City SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Racing Santander-Mirandes

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Racing Santander ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Gimpo Citizen-Cheonan City

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Incheon United-Bucheon

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Zvijezda Gradacac-TOSK Tesanj

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Zvijezda Gradacac ile TOSK Tesanj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Gorazde-Tomislav

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gorazde ile Tomislav takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Jedinstvo Bihac-Vis Simm-Bau

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Bihac ile Vis Simm-Bau takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Celik-Gradina Srebrenik

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Celik ile Gradina Srebrenik takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Radnicki Lukavac-Bratstvo Gracanica

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Radnicki Lukavac ile Bratstvo Gracanica takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Travnik-Buducnost Banovici

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Travnik ile Buducnost Banovici takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Gornji Rahic-Tuzla City

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gornji Rahic ile Tuzla City takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Radnik Hadzici-Stupcanica Olovo

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Radnik Hadzici ile Stupcanica Olovo takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Podillya-Khmelintskyi-Kolos Kovalivka 2

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Podillya-Khmelintskyi ile Kolos Kovalivka 2 takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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