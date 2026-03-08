Bugün hangi maçlar var? 08 Mart Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor

08 Mart 2026 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor karşılaşacak. Maç saati 13:30 olarak belirlendi. Çaykur Rizespor, ligde 10. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 13. sıradadır. Bu karşılaşma, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. İki takımın performansı merakla bekleniyor.

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

08 Mart 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ligde 9. sırada yer alıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 18. sırada bulunuyor. Bu durum, iki takım arasındaki rekabeti etkiliyor. Maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Herkes, bu maçı merakla bekliyor.

Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa

08 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. Tümosan Konyaspor, Kasımpaşa ile oynayacak. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Tümosan Konyaspor, ligde 14. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 16. sırada yer alıyor. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı takip edebilir. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, iki takımın mücadelesini ekran başında yaşayacak. Bu maç, ligdeki mücadelelerin kaderini etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek.

Fenerbahçe-Samsunspor

Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, 08 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak. Maç, Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Fenerbahçe, ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, 24 maçta 15 galibiyet aldı. Üst sıralarda yer almak için mücadele ediyor. Samsunspor ise 7. sırada yer alıyor. Onların 24 maçta 7 galibiyeti var. Bu maç, beIN Sports kanalı üzerinden izlenebilecek. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için sahada savaşacak.

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

08 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşacak. Bu, önemli bir maç olacak. Boluspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Alagöz Holding Iğdır FK ise 8. sırada bulunuyor.

Maç, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. Taraftarlar karşılaşmayı dört gözle bekliyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Hem takım taraftarları hem de spor severler için güzel bir gün olacak.

Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor

08 Mart 2026'daki maç saat 20:00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig çerçevesinde Sipay Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, ligde 6. sırada bulunuyor. Esenler Erokspor ise 2. sırada yer alıyor. Maçın yayın hakları beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında olacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi bu kanallardan takip edebilecek. Maç, ligdeki takımlar için büyük bir anlam taşıyor. Her iki takım da puan kazanmak istiyor. Taraftarlar, zorlu bir karşılaşma bekliyor. Bu maç, ligdeki heyecanı artıracak.

St Pauli-Eintracht Frankfurt

08 Mart 2026 tarihinde saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nin önemli bir maçı gerçekleşecek. St Pauli, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. St Pauli, 15. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt ise 7. sırada bulunuyor. İki takımın da hedefleri farklı. St Pauli, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor. Maçın yayıncıları Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanalları olacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Herkes bu önemli maçı izlemek için ekran başına geçecek. Bu mücadele, ligin gidişatı açısından kritik bir öneme sahip.

Union Berlin-Werder Bremen

08 Mart 2026 tarihinde saat 19:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Union Berlin ile Werder Bremen karşılaşacak. Bu maç, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Union Berlin şu an ligde 11. sırada bulunuyor. Rakibi Werder Bremen ise 16. sırada mücadele ediyor. İzleyiciler için maç Tivibu Spor4 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Union Berlin, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak. Werder Bremen ise düşme hattından kurtulma çabasını sürdürecek. Maç öncesi takımların performansları merak konusu. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu önemli mücadele, Bundesliga'nın heyecanını bir kez daha artıracak.

Lecce-Cremonese

İtalya Serie A Ligi'nde bir maç olacak. 08 Mart 2026 tarihi, saat 14:30'da Lecce, Cremonese ile karşılaşacak. Bu iki takım da ligde alt sıralarda yer alıyor. Lecce 18. sırada. Cremonese ise 17. sırada bulunuyor. Her iki takımın da toplam 24 puanı var. Ancak Lecce'nın averajı daha kötü. Bu durum, sıralamada fark yaratıyor. Mücadele, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, izleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Taraftarlar, takımlarının performansını dikkatle izleyecek.

Bologna-Hellas Verona

Bugün İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Saat 17:00'de Bologna, Hellas Verona ile karşılaşacak. Bologna, ligde 8. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 27 maç oynadı. 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Toplamda 39 puana ulaştı.

Hellas Verona ise zor bir durumda. 19. sırada yer alıyorlar. Yine 27 maçta sadece 2 galibiyet elde ettiler. Şu anda 15 puanları var. Bu durum, maçın sonucunu etkileyecek mi göreceğiz.

Karşılaşma S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadelede iki takımın performansını merakla takip edecek. İki takım için de kritik bir maç olacak. Herkesin gözü üstünde olacak.

Fiorentina-Parma

08 Mart 2026'da saat 17:00'de Fiorentina ile Parma karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, İtalya Serie A Ligi'nde gerçekleşecek. Fiorentina, ligde 16. sırada yer alıyor. Parma ise 12. sırada bulunuyor. Maçın yayın haklarına S Sport 2 ve Tivibu Spor4 sahip. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. Karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor. Fiorentina, daha iyi bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Parma, ligdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Her iki takım da mücadeleye hazır görünüyor. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Genoa-Roma

08 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de İtalya Serie A Ligi'nde bir maçı izleme fırsatımız olacak. Genoa ile Roma karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma iki takım için de oldukça önemli. Genoa, ligde 15. sırada yer alıyor. Roma ise 5. sırada bulunuyor. İki takımın ligdeki durumu bu maçı kritik hale getiriyor. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç sonrasında ligdeki sıralamalar bir kez daha şekillenecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

Milan-Inter

08 Mart 2026, saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir derbi maçı oynanacak. Milan ve Inter karşı karşıya gelecek. Bu iki takım ligdeki güçlü rakiplerden. Milan, 2. sırada yer alıyor. Takım, 27 maçta 57 puan topladı. Inter ise 1. sırada bulunuyor. Onlar, 67 puana sahip. Derbi mücadelesi tüm spor severlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma. Maçın yayıncılığını Tivibu Spor ve S Sport 2 kanalları üstlenecek. Tüm gözler bu mücadelede olacak.

Villarreal-Elche

İspanya La Liga'da önemli bir maç var. Villarreal, Elche ile karşılaşacak. Maç, 08 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Saat 16:00'da başlayacak. Villarreal, 26 maçta 51 puan topladı. Bu puan, takımın 4. sırada yer almasına yetiyor. Elche ise 26 maçta 26 puan elde etti. Bu puan, Elche'nin ligdeki konumu 17. sırada. Karşılaşma zorlu geçecek. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Tüm futbolseverler bu maçı kaçırmamalı.

Getafe-Real Betis

İspanya La Liga'da bir maç var. Getafe, Real Betis ile karşılaşacak. Maç, 08 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Saat 18:15'te başlayacak.

Getafe, 11. sırada yer alıyor. Takım, 26 maçta 32 puan topladı. Real Betis ise daha iyi durumda. 5. sırada bulunuyor. Ekibin puanı 43.

Bu önemli karşılaşma için heyecan büyüyor. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.