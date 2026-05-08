Bugün hangi maçlar var? 08 Mayıs Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt

8 Mayıs 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadele saati 21:30. Borussia Dortmund, ligde 32 maçta 67 puan ile 2. sırada. Eintracht Frankfurt ise 43 puan ile 8. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, zorlu bir mücadeleyi bekliyor. İki takımın da hedefi galibiyet. Dortmund, şampiyonluk yarışında ilerlemek istiyor. Frankfurt ise üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın önemi her iki ekip için de büyük. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

Torino-Sassuolo

08 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:45'te bir maç gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Torino ile Sassuolo karşılaşacak. Torino, 35 maçta 41 puan topladı. Bu da onları ligde 13. sıraya yerleştirdi. İtalya'nın önemli takımlarından biri olan Sassuolo ise 49 puanla 10. sırada bulunuyor. Maçın önemi büyük. İzleyiciler için heyecan dolu anlar yaşanacak. Bu karşılaşma, Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler kaçırmamalı.

Levante-Osasuna

İspanya La Liga’da 08 Mayıs 2026 tarihinde bir maç oynanacak. Levante ile Osasuna arasında bir karşılaşma gerçekleşecek. Maç saat 22:00’da başlayacak. Levante, ligde 19. sırada yer alıyor. Bu durum, düşme tehlikesi yaşadıkları anlamına geliyor. Osasuna ise 10. sırada bulunuyor. Takım, orta sıralarda konumlanmış durumda. Bu heyecan verici mücadele, S Sport kanalından yayınlanacak. Futbol severler için önemli bir maç. İzleyiciler, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takımın da hedefleri farklı. Mücadele, üst sıralar için de önemli. Farklı takımların mücadelesine sahne olacak.

Lens-Nantes

Fransa Ligue 1'de önemli bir maç oynanacak. 8 Mayıs 2026'da Lens ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:45'te başlayacak. Ev sahibi ekip Lens, ligde 2. sırada yer alıyor. Nantes ise 17. sırada mücadele ediyor. İki takım arasında süregelen rekabet, büyük bir heyecan yaratıyor. Bu karşılaşma, taraftarlar için heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports 4 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler ekran başında yerini alacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki mücadele açısından kritik bir öneme sahip.

Hull City-Millwall

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Standard Liege-Oud Heverlee Leuven

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Çorluspor 1947 ile Küçükçekmece Sinopspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan 52 Orduspor FK ile Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Erciyes 38 Futbol SK-Malatya Yeşilyurt SK

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Erciyes 38 Futbol SK ile Malatya Yeşilyurt SK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kaiserslautern-Arminia Bielefeld

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Kaiserslautern ile Arminia Bielefeld takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Paderborn 07-Karlsruher

08 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Paderborn 07 ile Karlsruher takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

