Bugün hangi maçlar var? 08 Nisan Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Barcelona-Atletico Madrid

08 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlayacak. Barcelona, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 16 puan topladı. Bu süreçte 5 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik de aldı. Atletico Madrid ise 14. sırada konumlanıyor. Onlar da 8 maçta 13 puan topladı. Takım, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bir de beraberlikleri var. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan verici karşılaşmayı dikkatle bekliyor.

Paris St Germain-Liverpool

08 Nisan 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Paris St Germain ile Liverpool, karşı karşıya gelecek. Paris St Germain, şu an 11. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla toplamda 14 puana sahip.

Liverpool ise 3. sıradaki konumunu koruyor. Takım, 8 maçta 6 galibiyet elde etti. Bu, onlara toplamda 18 puan kazandırdı. Maç, Spor kanalı tarafından yayınlanacak. Futbol severler bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İlgili takımların durumları, maçın sonucunu etkileyebilir. Eşleşme, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak. Sonuç, iki takımın performansıyla şekillenecek.

Braga-Real Betis

Braga, 08 Nisan 2026 tarihinde saat 19:45'te Real Betis'i ağırlayacak. Bu maç UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak. Her iki takım da ligde 17 puana sahip. Üst sıralarda mücadele ediyorlar. Braga, 6. sırada yer alıyor. Real Betis ise 5. sırada bulunuyor. Maç, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan verici bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet elde etmek istiyor. Bu nedenle mücadelenin heyecanı yüksek olacak.

Göztepe-Galatasaray

8 Nisan 2026 tarihinde, saat 20:00'de önemli bir maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Göztepe, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 27 maçta 12 galibiyet aldı. Toplamda 46 puanı bulunuyor. Galatasaray ise ligde 1. sırada bulunuyor. Takım, 27 maçta 20 galibiyet elde etti. Galatasaray, toplamda 64 puan topladı. Maç, beIN Sports üzerinden izlenebilecek. Taraftarlar bu heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyecek. Takımların performansı, maç sonucunu belirleyecek. Her iki ekip de üç puan için mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma futbol severler için büyük bir heyecan yaratacak.

Serik Spor-İmaj Altyapı Vanspor FK

08 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç var. Serik Spor, İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak. Bu maç her iki takım için de kritik bir mücadele anlamına geliyor. Serik Spor, ligde 17. sırada yer alıyor. İmaj Altyapı Vanspor FK ise 12. sırada bulunuyor.

Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor. Ekiplerin puan durumları, maçın sonucunu etkileyebilir. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

08 Nisan 2026 tarihinde saat 17:00'de önemli bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Alagöz Holding Iğdır FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 33 maçta 45 puan topladı. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 50 puanla daha üst sıralarda. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Kıyasıya bir mücadele izleyicileri bekliyor.

Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor

08 Nisan 2026 tarihinde, saat 20:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig içinde Eminevim Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip Eminevim Ümraniyespor, ligde 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Sakaryaspor ise 18. sırada bulunuyor. Bu, her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Takımlar, bu maçta hayati puanlar için mücadele edecekler. Taraftarlar, heyecan dolu bir maç izlemeye hazırlanıyor. Her iki takım da galip gelmek için sahada mücadele edecek.

Deportivo Recoleta-San Lorenzo

09 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Recoleta ile San Lorenzo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Deportivo Cuenca-Santos

09 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Cuenca ile Santos takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Deportivo Riestra-Palestino

09 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Riestra ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Audax Italiano-Olimpia

09 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Audax Italiano ile Olimpia takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Sultan Su İnegölspor-Seza Çimento Elazığspor

08 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Sultan Su İnegölspor ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor

08 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan İskenderunspor ile Anagold 24Erzincanspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

08 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Bucaspor 1928 ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Batman Petrolspor

08 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00