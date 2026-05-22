Ege Kökenli kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında ünlü oyuncu Ege Kökenli'yi ağırladı.

22 Mayıs 2025’te henüz 5,5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden ve 18 Mart 2026'da anne olan Ege Kökenli, hamilelik sürecine dair konuşarak yaşadığı zorlu günleri ve anne olmanın mutluluğunu anlattı.

"İSMİNİ SAKLIYORMUŞUM GİBİ ALGILANDI"

Anne olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Ege Kökenli, kızına 'Tal' adını verdiklerini ilk kez açıklayarak bu ismin hikâyesini de paylaştı.

Oyuncu, "Bir ismi var tabii ki. Ben doğum duyurusunu yaparken ismini belirtmek aklıma gelmedi. Bu durum, ismini saklıyormuşum gibi algılandı. Kızımızın adını Tal koyduk. İsmi seçerken anlamını bilmiyordum ama sonradan çok derin bir anlamı olduğunu öğrendim; 'Derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen mutluluk' demekmiş. Tamamen şans eseri seçtiğimiz bu ismin anlamına sonradan hayran kaldım" dedi.

'HAMİLELİĞİMİ TEKRAR DUYURMAK İSTEMEDİM'

Hamileliğini uzun süre kamuoyundan sakladığını belirten Kökenli, "Yaşadıklarımdan sonra hamileliğimi tekrar duyurmak istemedim. Bu süreçte doğal olarak kilo aldım ve sosyal medyada 'Ay buna ne olmuş?', 'Yazık, kilolarını veremedi' gibi pek çok acımasız yorum okudum" açıklamasını yaptı.

Ege Kökenli, 29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.