Bugün hangi maçlar var? 08 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Sutjeska

08 Temmuz 2026 tarihinde Kairat Almaty ile Sutjeska karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi kapsamında olan bu maç saat 18:00'de başlayacak. Her iki takım, turnuvada önemli bir yer edinmek istiyor. Lig konumları da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Bu durum, taraftarlar arasında merak uyandırıyor. Takımlar, başarılı performans sergilemek için sahaya çıkacak. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Maç heyecanla bekleniyor.

Flora Tallinn-Iberia 1999

08 Temmuz 2026 tarihinde, saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Flora Tallinn ile Iberia 1999 takımları karşılaşacak. Bu maç önemli bir mücadele olacak. Flora Tallinn, grup aşamasındaki şansını artırmaya çalışacak. Iberia 1999, güçlü bir performans sergilemek istiyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Maçın sonucu, grup aşamasındaki şekli belirleyebilir. Yayıncı durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Keyifli bir karşılaşma olacağı düşünülüyor. Takımların form durumları merak ediliyor.

FC Petrocub Hincesti-Egnatia

08 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlayacak. FC Petrocub Hincesti ile Egnatia karşı karşıya gelecek. Her iki takım da zorlu bir grup aşamasında mücadele ediyor. Bu maç, performans açısından büyük önem taşıyor. İlerleyen aşamalarda alacakları sonuçları etkileyebilir. Maçın yayın kanalı ise henüz belirlenmedi. İzleyiciler, bu bilgiyi sabırsızlıkla bekliyor.

Maxline Vitebsk-CS Universitatea Craiova

08 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Maçta Maxline Vitebsk ile CS Universitatea Craiova karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, heyecan dolu bir atmosfer sunacak. Her iki takımın ligdeki konumları, maçın önemini artırıyor. İki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu çekişmeli maçı sabırsızlıkla bekliyor. Maçın canlı yayın bilgileri, ilgili web sitelerinden öğrenilebilir. Bu stadyumda, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşanacak.

Zire FK-Torpedo Kutaisi

08 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde Zire FK ile Torpedo Kutaisi karşılaşacak. Her iki takım da önemli bir mücadeleye çıkıyor. Lig konumlarını iyileştirmek için bu maça büyük önem veriyorlar. Seyirciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Maçın yayıncısı ise henüz duyurulmadı. Taraftarlar, maç saatine yaklaştıkça heyecanlanıyor. İki takımın da kazanmak için elinden geleni yapması bekleniyor. Bu mücadele, futbol keyfini artıracak. Zire FK ve Torpedo Kutaisi'nin performansları merakla takip edilecek. Herkes, bu kritik maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Connah's Quay Nomads-Ballkani

08 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç düzenlenecek. Saat 20:30'da Connah's Quay Nomads ile Ballkani karşılaşacak. Her iki takım, grup aşamasında önemli bir mücadele veriyor. Bu karşılaşma, takımların hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. İzleyiciler, hangi kanaldan maçı takip edebileceklerini merakla bekliyor. Takımlar için bu maç, grup aşamasında belirleyici olabilir. Her iki takım da galibiyet istiyor.

Differdange 03-Ilves

08 Temmuz 2026'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Differdange 03 ile Ilves maç yapacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. İki takımın ligdeki performansları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu karşılaşma, önemli bir mücadele olacak. Yayıncı bilgisi ise henüz açıklanmadı. Maç ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Bu heyecan dolu maçı izlemek için hazırlıklar sürüyor. Herkes, maçın sonucunu merakla bekliyor.

El Nacional-Cumbaya FC

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan El Nacional ile Cumbaya FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Kahibah-Maitland FC

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Kahibah ile Maitland FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Jaro II-SJK Akatemia II

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kakkonen Ligi liginde oynanacak olan Jaro II ile SJK Akatemia II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Danimarka U19-İtalya U19

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Danimarka U19 ile İtalya U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

İspanya U19-Hırvatistan U19

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İspanya U19 ile Hırvatistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Ukrayna U19-Almanya U19

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Ukrayna U19 ile Almanya U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Zulte Waregem-Rakow Czestochowa

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Zulte Waregem ile Rakow Czestochowa takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Pogon Szczecin-Chrobry Glogow

08 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Kulüpler Arası Hazırlık Maçları liginde oynanacak olan Pogon Szczecin ile Chrobry Glogow takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30