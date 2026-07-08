Beşiktaş 5. transferini de resmen açıkladı! 'Bu akşam İstanbul'da'

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren siyah-beyazlılar, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Alexander Nübel transferlerinin ardından 5. hamlesini orta sahaya yaptı.

'BU AKŞAM İSTANBUL'DA'

Siyah-Beyazlılar anlaşma sağlanan Salih Özcan'ın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

3 YILLIK İMZA

Salih Özcan'ın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Resmi imzanın ardından Salih Özcan'ın, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 744 dakika süre aldı.