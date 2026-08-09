Bugün hangi maçlar var? 09 Ağustos Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

09 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir mücadele gerçekleşecek. Alagöz Holding Iğdır FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı, iki takımın ligdeki konumlarıyla artıyor. Iğdır FK, ligde 8. sırada yer alıyor. Karagümrük ise 13. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, seyircilere büyük bir heyecan sunacak. Karşılaşma, TRT Avaz ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, ekran başında bu maçı izlemek için sabırsızlanıyor.

SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor

09 Ağustos 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer ile Muğlaspor karşılaşacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan oluşturuyor. Ligdeki durumları incelendiğinde, SMS Grup Sarıyer 16. sırada. Muğlaspor ise 14. sırada yer alıyor. Her iki takım, bu maçta galibiyet arayacak. Mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, futbol atmosferini deneyimlemek için ekran başında yerlerini alacak. Bu maç, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Her iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Futbolseverler için unutulmaz anlar yaşanması bekleniyor.

Vanspor FK-Metro Holding Kayserispor

09 Ağustos 2026 tarihinde, saat 21:30'da Trendyol 1. Lig maçında Vanspor FK ile Metro Holding Kayserispor karşılaşacak. Bu maç, iki takım için büyük bir öneme sahip. Vanspor FK, ligde 17. sırada yer alıyor. Metro Holding Kayserispor ise 12. sırada bulunuyor. Takımlar, bu maçta puan kazanmak için mücadele edecek. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İki takımın da galibiyet hedefi var. Bu nedenle her iki ekip, oyuna büyük bir ciddiyetle çıkacak.

Bodrum FK-Bursaspor

09 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Bodrum FK ile Bursaspor karşılaşacak. Her iki takımın ligde henüz maç oynamadığını unutmamak gerekir. Sıralamada Bodrum FK 10. sırada. Bursaspor ise 11. sırada yer alıyor. Bu maç her iki takım için de önemli. Maçın yayın hakları beIN Sports 2 ve TRT Spor’da bulunuyor. İzleyiciler bu maçta iki takımın performansını görebilecek. Başarılı bir sezon geçirmek isteyen takımlar, mücadele edecek. Bu nedenle, bu karşılaşma dikkatle takip edilmeli.

Sparta Rotterdam-Feyenoord

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Sparta Rotterdam ile Feyenoord takımları arasındaki maçın başlama saati 13:15

Groningen-Utrecht

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Groningen ile Utrecht takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

PEC Zwolle-Ajax

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PEC Zwolle ile Ajax takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Heerenveen-Twente

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Heerenveen ile Twente takımları arasındaki maçın başlama saati 17:45

KAA Gent-KV Mechelen

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile KV Mechelen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Sporting Charleroi-Oud Heverlee Leuven

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sporting Charleroi ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Zulte Waregem-KRC Genk

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Zulte Waregem ile KRC Genk takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Anderlecht-RAAL La Louviere

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Anderlecht ile RAAL La Louviere takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Antwerp-SK Beveren

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Antwerp ile SK Beveren takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Porto-Alverca

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Alverca takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Moreirense-Braga

09 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Moreirense ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30