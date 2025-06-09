Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kazakistan-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Belçika-Galler
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Faroe Adaları-Cebelitarık
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Estonya-Norveç
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Hırvatistan-Çekya
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hırvatistan ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İtalya-Moldova
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Grindavik-HK Kopavogs
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Leiknir R.-Volsungur
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Thor Akureyri-IR Reykjavik
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Fjolnir-Selfoss
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Throttur Reykjavik-Njardvik
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Keflavik-Fylkir
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Nordic United FC-Karlbergs BK
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Nordic United FC ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Eik-Tonsberg-Traeff
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Eik-Tonsberg ile Traeff takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Notodden-Brann 2
09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Notodden ile Brann 2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
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