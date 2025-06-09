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Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Kazakistan-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Belçika-Galler

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Faroe Adaları-Cebelitarık

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Estonya-Norveç

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hırvatistan-Çekya

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hırvatistan ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İtalya-Moldova

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Grindavik-HK Kopavogs

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Leiknir R.-Volsungur

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Thor Akureyri-IR Reykjavik

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Fjolnir-Selfoss

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Throttur Reykjavik-Njardvik

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Keflavik-Fylkir

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Nordic United FC-Karlbergs BK

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Nordic United FC ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Eik-Tonsberg-Traeff

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Eik-Tonsberg ile Traeff takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Notodden-Brann 2

09 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Notodden ile Brann 2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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