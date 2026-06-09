Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almeria-Castellon

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Kazakistan U19-Yunanistan U19

09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan U19 ile Yunanistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Gürcistan U19-İzlanda U19

09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan U19 ile İzlanda U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sırbistan U19-Portekiz U19

09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan U19 ile Portekiz U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Honka-Helsinki

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Honka ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Östers IF-IFK Varnamo

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Östers IF ile IFK Varnamo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IK Oddevold-Norrköping

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Oddevold ile Norrköping takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Nordic United FC-Östersunds FK

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Nordic United FC ile Östersunds FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IK Brage-Ljungskile

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Brage ile Ljungskile takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sandvikens IF-Falkenberg

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sandvikens IF ile Falkenberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ponte Preta-Cuiaba

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Ponte Preta ile Cuiaba takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Nautico-Fortaleza

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Nautico ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Livyi Bereh-Olexandria

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ukrayna Premier Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Olexandria takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Ahrobiznes Volochysk-Kudrivka

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ukrayna Premier Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile Kudrivka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Nueve de Octubre-Vinotinto Ecuador

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Nueve de Octubre ile Vinotinto Ecuador takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30