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Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almeria-Castellon

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Kazakistan U19-Yunanistan U19

09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan U19 ile Yunanistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Gürcistan U19-İzlanda U19

09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan U19 ile İzlanda U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sırbistan U19-Portekiz U19

09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan U19 ile Portekiz U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Honka-Helsinki

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Honka ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Östers IF-IFK Varnamo

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Östers IF ile IFK Varnamo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IK Oddevold-Norrköping

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Oddevold ile Norrköping takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Nordic United FC-Östersunds FK

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Nordic United FC ile Östersunds FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IK Brage-Ljungskile

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Brage ile Ljungskile takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sandvikens IF-Falkenberg

09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sandvikens IF ile Falkenberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ponte Preta-Cuiaba

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Ponte Preta ile Cuiaba takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Nautico-Fortaleza

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Nautico ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Livyi Bereh-Olexandria

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ukrayna Premier Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Olexandria takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Ahrobiznes Volochysk-Kudrivka

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ukrayna Premier Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile Kudrivka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Nueve de Octubre-Vinotinto Ecuador

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Nueve de Octubre ile Vinotinto Ecuador takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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