Bugün hangi maçlar var? 09 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almeria-Castellon
09 Haziran Salı 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Kazakistan U19-Yunanistan U19
09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan U19 ile Yunanistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Gürcistan U19-İzlanda U19
09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan U19 ile İzlanda U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sırbistan U19-Portekiz U19
09 Haziran Salı 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan U19 ile Portekiz U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Honka-Helsinki
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Honka ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Östers IF-IFK Varnamo
09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Östers IF ile IFK Varnamo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
IK Oddevold-Norrköping
09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Oddevold ile Norrköping takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Nordic United FC-Östersunds FK
09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Nordic United FC ile Östersunds FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
IK Brage-Ljungskile
09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Brage ile Ljungskile takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Sandvikens IF-Falkenberg
09 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sandvikens IF ile Falkenberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ponte Preta-Cuiaba
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Ponte Preta ile Cuiaba takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Nautico-Fortaleza
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Nautico ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Livyi Bereh-Olexandria
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ukrayna Premier Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Olexandria takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Ahrobiznes Volochysk-Kudrivka
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ukrayna Premier Ligi liginde oynanacak olan Ahrobiznes Volochysk ile Kudrivka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Nueve de Octubre-Vinotinto Ecuador
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Nueve de Octubre ile Vinotinto Ecuador takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
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