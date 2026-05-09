Bugün hangi maçlar var? 09 Mayıs Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'deki maç programı dikkat çekiyor. 09 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de bir karşılaşma yapılacak. Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Galatasaray, ligde 1. sırada bulunuyor. Takım, 32 maçta 23 galibiyet aldı. Ayrıca, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Toplamda 74 puan topladı.

Hesap.com Antalyaspor ise 15. sırada yer alıyor. Aynı sayıda maçta 7 galibiyet elde etti. Takım ayrıca 17 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 29 puana ulaşabildi. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşmanın heyecanla beklenmesi oldukça doğal. Ciddi bir mücadele izleyicileri bekliyor.

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

09 Mayıs 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 20:00. Kocaelispor, ligde 10. sırada yer alıyor. Rakip takım Fatih Karagümrük ise 18. sırada. Bu karşılaşma BeIN Sports Box Office 1 kanalından yayınlanacak. Maç, her iki takım için de büyük bir mücadele anlamına geliyor. Taraftarlar, bu heyecan verici maçı izlemek için ekran başına geçecek. Kocaelispor'un ev sahipliği yaptığı bu karşılaşma, puan durumu açısından kritik öneme sahip. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor

09 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig’de bir karşılaşma gerçekleşecek. İkas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kıyasıya mücadele edecek. İkas Eyüpspor, 14. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 29 puan topladı. Bu süreçte, 7 galibiyet elde etti. Ek olarak, 17 mağlubiyet ve 8 beraberlikle yoluna devam ediyor. Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 32 maçta 40 puan topladı. 10 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Bu sonuçlar, ligdeki durumunu sürdürüyor. Maç, BeIN İz kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmada takımlarını desteklemek için ekran başında olacak.

Beşiktaş-Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 09 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında gerçekleşecek. Maç saati 20:00. Beşiktaş, ligde 4. sırada bulunuyor. Takım, 32 maç sonucunda 59 puan topladı. Beşiktaş, 17 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Trabzonspor ise 66 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor, 19 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 9 beraberlikle sezonu tamamlamayı hedefliyor. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, taraflar için büyük önem taşıyor. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, galibiyet peşinde koşacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir maç bekliyor. Takımlar, güçlü bir performans sergilemek için hazırlık yapıyor.

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa

09 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. Natura Dünyası Gençlerbirliği Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon içerisinde toplamda 32 maç oynandı. Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu maçlarda 16. sırada yer almakta. Kasımpaşa ise 13. sırada bulunuyor. Maçın yayını beIN Sports Max 1 kanalından yapılacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım da sahada mücadele edecek. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Maç, Süper Lig'deki rekabeti daha da artıracak.

Rams Başakşehir-Samsunspor

09 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de bir maç gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir, Samsunspor ile oynayacak. Rams Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 7. sırada konumlanmış durumda. Maç, beIN Sports 5 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Takımlar, galibiyetle puan durumunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Göztepe-Gaziantep FK

09 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Göztepe Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig bünyesinde gerçekleştirilecek. Göztepe, 32 maçta 52 puan topladı. Bu sonuçla 5. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor. Maç, BeIN HD kanalından izlenebilecek. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım için de önemli bir mücadelenin eşiğinde. Göztepe, üst sıraları hedefliyor. Gaziantep FK ise ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Maçın sonucu, her iki ekip için büyük anlam taşıyacak.

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor

09 Mayıs 2026 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor ile oynayacak. Corendon Alanyaspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Zecorner Kayserispor ise 17. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Futbol severler için heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki durumları açısından oldukça kritik. Alanyaspor, daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Kayserispor ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Maç öncesinde her iki takımın da durumu dikkatle izleniyor. Taraftarlar, takımlarının başarılı olmasını bekliyor. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmayın.

Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe

09 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç gerçekleşecek. Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Tümosan Konyaspor, ligde 9. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 2. sıradadır. Bu karşılaşma, beIN Sports ve beIN Sports 3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç heyecan dolu geçecek. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Bu mücadele, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

Liverpool-Chelsea

09 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:30'da bir maç oynanacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Liverpool, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, bu pozisyonunu korumak için mücadele edecek. Chelsea ise 9. sırada bulunuyor. Chelsea, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu nedenle maçın önemi oldukça büyük. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maçı takip edebilir. Maç, iki takım açısından heyecan verici olacak.

Sunderland-Manchester United

09 Mayıs 2026, saat 17:00'de bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland, Manchester United ile karşılaşacak. Sunderland ligde 12. sırada yer alıyor. Manchester United ise 3. sırada bulunuyor. Maçın canlı yayını beIN Sports 3 kanalından izlenebilecek. Heyecan dolu bir karşılaşma bizi bekliyor. Takımların performansları maçı etkileyecek. Farklı bir mücadele ortamı söz konusu olacak. Taraftarlar, bu maçı merakla bekliyor.

Fulham-AFC Bournemouth

09 Mayıs 2026 tarihi, önemli bir maçı barındırıyor. Fulham ile AFC Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00'de başlayacak. İngiltere Premier Ligi'nin bu karşılaşması dikkat çekiyor. Fulham, ligde 11. sırada bulunuyor. Rakibi AFC Bournemouth ise 6. sırada yer almakta. İki ekip arasındaki bu mücadelenin heyecanı büyük. Maç, sporseverler için kaçırılmayacak bir olay. Yayın için TOD ve beIN Connect kanalları tercih edilecek. Bu karşılaşma, futbol tutkunları için iyi bir fırsat sunacak. Takımların performansları merakla bekleniyor.

Brighton & Hove Albion-Wolverhampton

09 Mayıs 2026 tarihinde bir futbol maçı oynanacak. Saat 17:00'de başlayacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion, Wolverhampton ile karşılaşacak. Brighton & Hove Albion, ligde 8. sırada bulunuyor. Wolverhampton ise 20. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor. Maçın yayıncısı TOD ve beIN Connect olarak belirlendi. Futbol severler bu mücadeleyi izlemek için şimdiden hazırlık yapıyor. Maçın sonucu, takımların sezon performansını etkileyecek.

Manchester City-Brentford

09 Mayıs 2026 tarihinde, saat 19:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleştirilecek. Manchester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Manchester City, ligde 34 maçta 71 puan topladı. Bu puanlarla 2. sıradalar. Brentford ise 35 maçta 51 puan elde etti. Brentford, 7. sırada bulunuyor. Maç, beIN Connect ve beIN Sports 3 kanallarında canlı yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki ekip de sahada iyi bir performans sergilemeye çalışacak. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecektir.

TSG Hoffenheim-Werder Bremen

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. TSG Hoffenheim, 09 Mayıs 2026'da Werder Bremen ile oynayacak. Maç, saat 16:30'da başlayacak. TSG Hoffenheim şu an 6. sırada bulunuyor. Werder Bremen ise 15. sıradadır. İki takım arasındaki bu mücadele, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Maç, Tivibu Spor3 ve S Sport+ kanallarından izlenebilir. İzleyiciler için keyifli bir karşılaşma bekleniyor. Tüm futbolseverlere iyi seyirler dileriz.