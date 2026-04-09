Bugün hangi maçlar var? 09 Nisan Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

09 Nisan 2026 tarihinde, saat 19:45'te Rayo Vallecano ile AEK takımları karşı karşıya gelecek. Maç UEFA Konferans Ligi çerçevesinde oynanacak. Rayo Vallecano, ligde 5. sırada yer alıyor. AEK ise 3. sıradadır. Her iki takımın da puanı 13’tür. İki takım, 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmiştir. Maç, Spor kanalında yayınlanacak.

09 Nisan 2026 tarihi. Saat 22:00. UEFA Konferans Ligi kapsamında bir karşılaşma gerçekleşecek. Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Ev sahibi Shakhtar Donetsk, ligde 6. sırada bulunuyor. Rakibi AZ Alkmaar ise 14. sırada yer almakta. Bu önemli maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Özellikle Shakhtar’ın evinde elde edeceği sonuç merak ediliyor. AZ Alkmaar ise sürpriz yapmayı hedefliyor. Coimbra'nın ekibi için maçın önemi büyük. Hem moral, hem de puan açısından avantaj arayacaklar. Maç öncesi takımların durumu dikkatle izleniyor. Herkes sonuçlarını bekliyor.

9 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Mainz 05, Strasbourg ile karşılaşacak. Mainz 05, ligde 7. sırada bulunuyor. Strasbourg ise lider konumda. Bu maçın değeri oldukça yüksek. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmayı bekliyor. İki takımın da hedefleri büyük. Strasbourg, liderliğini korumak istiyor. Mainz 05 ise güçlü bir performans sergilemek için sahada olacak.

09 Nisan 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Crystal Palace ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç saati 22:00. Crystal Palace, ligde 10. sırada yer alıyor. Fiorentina ise 15. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, tabii Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu heyecan verici maçı kaçırmamalı. İki takım da galibiyet peşinde koşacak. Özellikle Crystal Palace, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Fiorentina ise deplasmanda iyi bir sonuç almak için savaşacak. Bu maç, ligin gidişatını etkileyebilir.

09 Nisan 2026, UEFA Avrupa Ligi kapsamında önemli bir karşılaşma var. Bologna ile Aston Villa, saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Bologna, ligde 10. sırada bulunuyor. Aston Villa ise 2. sırada yer alıyor. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir önem taşıyor. Takımlar, hedeflerini daha da ileri taşıyabilmek için savaşıyor. Maç, tabii Spor kanalı aracılığıyla yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi ekranlarda takip edebilecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici anlara sahne olacak.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00’da UEFA Avrupa Ligi’nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Freiburg ile Celta Vigo maç yapacak. Freiburg, ligde 7. sıradadır. Celta Vigo ise 16. sıradadır. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Freiburg, üst sıralara tırmanmak istiyor. Celta Vigo ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Maç, tablo’ya göre dengeli bir mücadele olacağa benziyor. Maç tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu çekişmeli karşılaşmayı takip edebilir. İki takım da taraftarlarını mutlu etmek için sahaya çıkacak.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde iki önemli takım mücadele edecek. Porto ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Porto, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon güçlü bir performans sergiliyor. 8 maçta 5 galibiyet elde etti. Nottingham Forest ise 13. sırada bulunuyor. Bu takım, 8 maçta 4 galibiyet aldı. Kritik bir karşılaşma olacak. Maç, Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu maçı bekliyor.

09 Nisan 2026, saat 20:00'de önemli bir maç var. Trendyol Süper Lig kapsamında Çaykur Rizespor, Samsunspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor, ligde 12. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 7. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki rekabet heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. 09 Nisan 2026 tarihinde, saat 17:00'de, Boluspor ile Özbelsan Sivasspor oynayacak. Boluspor, 14. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 12 galibiyet aldı. Toplamda 42 puana sahip. Özbelsan Sivasspor, 9. sıradadır. Bu takım da 33 maçta 12 galibiyet elde etti. Puanları ise 47. Bu maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi dikkatle takip edebilir. Takımlar için kritik bir hafta olacak. Boluspor, galibiyetle moral bulmak istiyor. Özbelsan Sivasspor ise puan cetvelinde yükselemek amacında. Her iki takım için de zorlu bir karşılaşma bekleniyor. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

09 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında İstanbulspor, kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. İstanbulspor, ligde şu an 16. sırada. Erzurumspor FK ise ligin lideri konumunda. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İki takımın karşılaşması, büyük bir heyecan yaratacak. Taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor. Bu mücadele, her iki takım için de önemli bir karşılaşma olacak.

09 Nisan 2026'da saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç olacak. Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele edecek. Ev sahibi Esenler Erokspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Erokspor, dikkat çekici bir performans sergiliyor. Konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler ise 2. sırada bulunuyor. Amed, şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu kritik maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, takımların performansını yakından takip edebilecek. Maç öncesi heyecan dorukta. Herkes sonuçları merakla bekliyor.

10 Nisan Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Caracas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

10 Nisan Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Juventud de las Piedras ile Cienciano takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

09 Nisan 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde iki takım mücadele edecek. Damac ile Al Qadsiah FC karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Damac, ligde 15. sırada yer alıyor. Al Qadsiah FC ise 4. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma S Sport+ kanalından yayınlanacak. Takımlar, ligdeki konumlarıyla dikkat çekiyor. Herkes, bu maçın sonuçlarını merakla bekliyor. Takımların performansları, heyecan seviyesini artırıyor.

09 Nisan 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Al Ettifaq ile Al-Riyadh takımları karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Ettifaq ligde 7. sırada yer alıyor. 27 maçta 12 galibiyet elde etti. Takımın toplam puanı 42.

Al-Riyadh ise 16. sırada bulunuyor. Bu takım 27 maçta sadece 4 galibiyet aldı. Onların topladığı puan 20. Al Ettifaq şimdi galibiyet hedefliyor. Al-Riyadh ise puan durumunu iyileştirmeye çalışacak. Maç, her iki takım için de kritik öneme sahip. İzleyiciler heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.