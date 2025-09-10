SPOR

Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Velez Nevesinje-Leotar

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Velez Nevesinje ile Leotar takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Internacional Podgorica-FK Lovcen

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Internacional Podgorica ile FK Lovcen takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

FK Rudar Pljevlja-Berane

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Rudar Pljevlja ile Berane takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

OFK Grbalj-FK Podgorica

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan OFK Grbalj ile FK Podgorica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Otrant-Olympic-OFK Igalo

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Otrant-Olympic ile OFK Igalo takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Iskra Danilovgrad-Kom

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile Kom takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nasaf Qarshi-Buxoro

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FK Van II-Syunik

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile Syunik takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bentonit-Mika Yerevan

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Bentonit ile Mika Yerevan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Tartu JK Welco-Kristiine JK

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Estonya Kupası liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Kristiine JK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FK Kozuv Gevgelija-FC Shkupi

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan FK Kozuv Gevgelija ile FC Shkupi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Jeni Maale-Shkendija

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Jeni Maale ile Shkendija takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

FK Skopje-Tikves

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan FK Skopje ile Tikves takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Libertas-HNK Gorica

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Hırvatistan Kupası liginde oynanacak olan Libertas ile HNK Gorica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Radnik Krizevci-Mladost Zdralovi

10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Hırvatistan Kupası liginde oynanacak olan Radnik Krizevci ile Mladost Zdralovi takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

