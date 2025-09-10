Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Velez Nevesinje-Leotar
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Velez Nevesinje ile Leotar takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Internacional Podgorica-FK Lovcen
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Internacional Podgorica ile FK Lovcen takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
FK Rudar Pljevlja-Berane
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Rudar Pljevlja ile Berane takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
OFK Grbalj-FK Podgorica
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan OFK Grbalj ile FK Podgorica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Otrant-Olympic-OFK Igalo
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Otrant-Olympic ile OFK Igalo takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Iskra Danilovgrad-Kom
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile Kom takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Nasaf Qarshi-Buxoro
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Nasaf Qarshi ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FK Van II-Syunik
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile Syunik takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Bentonit-Mika Yerevan
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Bentonit ile Mika Yerevan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Tartu JK Welco-Kristiine JK
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Estonya Kupası liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Kristiine JK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FK Kozuv Gevgelija-FC Shkupi
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan FK Kozuv Gevgelija ile FC Shkupi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
Jeni Maale-Shkendija
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Jeni Maale ile Shkendija takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
FK Skopje-Tikves
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan FK Skopje ile Tikves takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
Libertas-HNK Gorica
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Hırvatistan Kupası liginde oynanacak olan Libertas ile HNK Gorica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Radnik Krizevci-Mladost Zdralovi
10 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Hırvatistan Kupası liginde oynanacak olan Radnik Krizevci ile Mladost Zdralovi takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
