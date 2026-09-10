Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fenerbahçe-Roma

10 Eylül 2026 tarihinde saat 19:45'te bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Fenerbahçe, Roma ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ligde 16. sırada yer alıyor. Roma ise 21. sırada bulunuyor. Maç TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Takımların bu karşılaşmada alacakları sonuç, ligdeki durumlarını etkileyecek. Fenerbahçe ve Roma için kritik bir maç olacak. Her iki takım da puan almak istiyor. Bu nedenle, mücadele yüksek tempoda geçecektir. İki takımın da taraftarları maç saatini heyecanla bekliyor.

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk

10 Eylül 2026 tarihinde saat 19:45'te PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk karşılaşacak. Bu mücadele Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşecek. İki takım da henüz ligde maç oynamadı. Sıralamalarda PSV Eindhoven 19. sırada, Shakhtar Donetsk ise 23. sırada bulunuyor. Maç, Tabii Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Takımların form durumları merak ediliyor. Bu karşılaşma çok önemli bir teste işaret ediyor. Takımların performansı, ligdeki sıralamalarını etkileyebilir. Sporseverler için kaçırılmaz bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor.

Como-RB Leipzig

10 Eylül 2026 tarihinde, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Como ile RB Leipzig karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Como, ligde 15. sırada yer alıyor. RB Leipzig ise 20. sırada bulunuyor. Bu önemli maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Takımlar, zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Her iki ekip de galibiyet almak istiyor. Farklı hedefleri olan takımlar, sahada savaşacak. İzleyiciler heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Bayern Münih-Bodo Glimt

10 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Bayern Münih, Bodo Glimt ile karşılaşacak. Her iki takım da ligde henüz müsabaka oynamadı. Bu nedenle sıralamada sıfır puanla yer alıyorlar. Maç, tabii ki Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Hem Bayern Münih hem de Bodo Glimt için sezon başı büyük bir fırsat. Taraflar, galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için merakla bekleniyor. Sonuçlar, takımların sezon hedefleri açısından kritik öneme sahip.

Manchester United-Sabah

10 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Sabah ile karşılaşacak. Manchester United, ligde 18. sırada yer alıyor. Sabah ise 22. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma heyecan dolu anlar vaat ediyor. Aynı zamanda, maç tabii Spor kanalından yayınlanacak. Takımların performansları büyük merak konusu. Herkes, bu eşleşmede neler olacağını izlemek istiyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Slavia Prag-Lens

10 Eylül 2026 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında bir karşılaşma gerçekleşecek. Slavia Prag ile Lens, rakip olacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Slavia Prag, ligde 24. sırada yer alıyor. Lens ise 17. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, tabii Spor tarafından yayınlanacak. Takımların performansları, maçı ilginç kılacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi büyük bir merakla bekliyor. Her iki takım da kazanmak için sahada savaşacak. Maç sonucuna göre, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak.

Estrela da Amadora-Braga

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Panathinaikos-Kifisia

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Panathinaikos ile Kifisia takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Dinamo Tiflis-Meshakhte Tkibuli

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Tiflis ile Meshakhte Tkibuli takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Gagra-Torpedo Kutaisi

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Gagra ile Torpedo Kutaisi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Viettel FC-Cong An Ha Noi

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Viettel FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15

Teleoptik Beograd-Proleter 023

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Teleoptik Beograd ile Proleter 023 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sebail-Energetik Mingechevir

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sebail ile Energetik Mingechevir takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Zaqatala FK-Baku Sporting

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Zaqatala FK ile Baku Sporting takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Cabrayil-Hankendi FK

10 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Cabrayil ile Hankendi FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00