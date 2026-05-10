Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burnley-Aston Villa

10 Mayıs 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Burnley, saat 16:00'da sahne alacak. Lig sıralamasında 19. sırada bulunuyor. Burnley, zorlu bir sezon geçiriyor. Rakibi Aston Villa ise 5. sırada yer alıyor. Bu iki takım arasında keyifli bir mücadele bekleniyor.

Burnley, 35 maçta 4 galibiyet elde etti. 23 mağlubiyet ve 8 beraberlikleri var. Toplamda 20 puanları bulunuyor. Aston Villa'nın durumu ise daha iyi. Onlar 35 maçta 17 galibiyet aldı. Ayrıca 11 mağlubiyet ve 7 beraberlikleri bulunuyor. Aston Villa, toplamda 58 puana ulaşmış durumda.

Bu kritik mücadele, futbol severler için ilgi çekici bir maç olacak. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından izlenebilecek. Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün yaşanacak. Hem Burnley hem de Aston Villa, puan almak için mücadele edecek. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor.

Crystal Palace-Everton

10 Mayıs 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Crystal Palace, evinde Everton ile karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Crystal Palace, ligde 15. sırada bulunuyor. Everton ise 10. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olacak. Maç beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat var. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Crystal Palace evinde daha avantajlı olacak. Everton ise deplasmanda sürpriz yapmayı hedefliyor. Takımların performansları merakla bekleniyor. Bu maç, ligdeki yarışın seyrini etkileyebilir.

Nottingham Forest-Newcastle United

10 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:00'da bir maç yapılacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Nottingham Forest, Newcastle United ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Nottingham Forest, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 42 puan toplamış durumda. Newcastle United ise 13. sırada bulunuyor. Onların puanı ise 45. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3, TOD ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı izlemek için yayına erişim sağlayacak. Herkes bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

West Ham United-Arsenal

10 Mayıs 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 18:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United ile Arsenal karşılaşacak. Bu maç, takımların ligdeki konumları açısından kritik öneme sahip. West Ham United, 18. sırada. Düşme hattında mücadele ediyor. Arsenal ise 1. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesinin içindeler. Maçın yayın kaynağı beIN Sports 3 kanalı olacak. Hayli çekişmeli bir karşılaşma bekleniyor. Her iki takım için de sonuçlar büyük önem taşıyor. İyi bir performans, West Ham’ın ligde kalma umutlarını artırabilir. Arsenal ise liderlik ve şampiyonluk için galibiyet arıyor. Taraflar, sahada birbirlerine karşı şanslarını zorlayacak. Maç öncesi heyecan oldukça yüksek. Tüm futbolseverler, bu önemli mücadeleyi takip edecek.

Hamburger SV-Freiburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Hamburger SV, Freiburg ile karşılaşacak. Bu maç 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:30'da oynanacak. Hamburger SV, ligde 12. sırada yer alıyor. Freiburg ise 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanını bu kanallardan takip edebilecek. Bu karşılaşma, her iki takım açısından büyük önem taşıyor. Hamburger SV, ligdeki konumunu iyileştirmek isteyecek. Freiburg ise daha üst sıralara tırmanmak için savaşıyor. Bu nedenle, karşılaşma oldukça çekişmeli geçebilir. Futbolseverler, bu maçı kaçırmamalı. Maçta olası sürprizler de heyecana katkı sağlayabilir. Her iki takımın da kazanma arzusu yüksek. İzleyiciler, bu rekabette neler olacağını merakla bekliyor.

FC Köln-FC Heidenheim

Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç var. 10 Mayıs 2026 tarihinde FC Köln ile FC Heidenheim karşılaşacak. Maç saati 18:30'da başlayacak. FC Köln ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 7 galibiyet aldı. Toplamda 32 puan topladı. FC Heidenheim ise 18. sırada bulunuyor. Bu takım, 32 maçta 5 galibiyet elde etti. Şu an 23 puanda. Bu mücadele iki takım için büyük önem taşıyor. Maç S Sport+ ve Tivibu Spor2 üzerinden yayınlanacak. Önümüzdeki saatler için tahminler merakla bekleniyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar heyecanla bu anı bekliyor.

Mainz 05-Union Berlin

10 Mayıs 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Mainz 05 ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 20:30'da başlayacak.

Ev sahibi takım Mainz 05, ligde 10. sırada yer alıyor. Rakibi Union Berlin ise 13. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşecek.

Maçın yayını S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından yapılacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek. Maçla ilgili gelişmeler de kaydedilecek ve analiz edilecek.

Hellas Verona-Como

10 Mayıs 2026'da İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 13:30'da Hellas Verona ile Como karşı karşıya gelecek. Hellas Verona'nın durumu pek iç açıcı değil. Takım, ligde 19. sırada yer alıyor. 35 maçta sadece 3 galibiyet almayı başarmışlar. Topladıkları puan ise 20. Bu sonuç, onları kritik bir konuma sokuyor.

Diğer yandan Como, ligde 6. sırada yer alıyor. 35 maçta 17 galibiyet elde etmişler. Bu performans, hem puan durumunda hem de morale yansıdı. Como'nun toplam puanı 62. Bu maç öncesi durumları oldukça iyi görünüyor.

Maçın yayını, Tivibu Spor, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından yapılacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı izleme fırsatına sahip olacak. İki takım arasındaki mücadele, değerlendirilmeye değer. İzleyiciler için keyifli anlar yaşanması bekleniyor.

Cremonese-Pisa

10 Mayıs 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Cremonese ile Pisa karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16:00'da başlayacak. Cremonese, şu anda 18. sırada bulunuyor. 35 maçta 6 galibiyet, 19 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 28.

Pisa, ligin son sırasındaki 20. takım. 35 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı. 21 mağlubiyeti bulunuyor ve 12 beraberlik elde etti. Toplamda 18 puanı var.

Bu kritik karşılaşma birkaç farklı kanaldan yayınlanacak. Maçı Tivibu Spor4, S Sport 2 ve S Sport+ kanallarından izleyebilirsiniz. İki takım için de bu mücadele hayati önem taşıyor. Her takım, daha iyi bir konuma geçmek istiyor.

Fiorentina-Genoa

10 Mayıs 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Fiorentina ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16:00'da başlayacak. Fiorentina, ligde 15. sırada yer alıyor. Genoa ise 14. sırada bulunuyor. Maç, Tivibu Spor kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, S Sport 2 kanalı da maçı yayınlayacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Fiorentina ve Genoa, puan almak için mücadele edecek.

Parma-Roma

10 Mayıs 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele gerçekleşecek. Parma ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Ev sahibi takım Parma, ligde 13. sırada yer alıyor. Konuk takım Roma ise 5. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, önemli bir rekabeti temsil ediyor. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicileri keyifli bir futbol deneyimi bekliyor. Parmalı futbolseverler, takımlarının galip gelmesini umuyor. Romalı taraftarlar, güçlü performans sergileneceğini düşünüyor. Bu mücadele, Ligin üst sıralarını etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Milan-Atalanta

10 Mayıs 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Milano, bu dev mücadeleye ev sahipliği yapacak. Maç saat 21:45'te başlayacak. 4. sırada yer alan Milan, 7. sıradaki Atalanta ile karşılaşacak. Futbolseverler maçı izlemek için Tivibu Spor, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarını tercih edebilir. Tüm gözler, bu heyecan dolu karşılaşmada olacak. Takımların performansları dikkatle izlenecek. Taraftarlar, sonuçları sabırsızlıkla bekleyecek. Bu zorlu mücadele, ligin kaderini etkileyebilir. Futbol tutkunları için unutulmaz bir hafta sonu olacak.

Mallorca-Villarreal

10 Mayıs 2026 tarihinde saat 15:00'te İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Mallorca, Villarreal ile karşılaşacak. Mallorca, ligdeki sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Villarreal ise 3. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, takımlar için kritik bir öneme sahip. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın da kazanma hedefi var. Mallorca'nın düşme hattından uzaklaşmak istemesi önemli. Villarreal ise üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Tüm gözler bu karşılaşmada olacak.

Athletic Bilbao-Valencia

10 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:15'te, İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Bu karşılaşmada Athletic Bilbao, evinde Valencia'yı ağırlayacak. İki takımın ligdeki durumu dikkat çekici. Athletic Bilbao, 9. sırada yer alıyor. Valencia ise 14. sıradadır. Bu önemli maç, S Sport kanalında yayınlanacak. İzleyicilerin ilgisini çekecek bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. taraftarlar, maçın heyecanını hissedecek. Çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor.

Real Oviedo-Getafe

10 Mayıs 2026'da saat 19:30'da İspanya La Liga'da bir maç olacak. Real Oviedo, evinde Getafe ile karşılaşacak. Real Oviedo, ligde 20. sırada yer alıyor. Getafe ise 8. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalı üzerinden izlenebilecek. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli. Real Oviedo, puan almak isteyecek. Getafe, sıralamada daha iyi konumda. Bu mücadelede heyecan dolu anlar bekleniyor. İzleyiciler, mücadelenin keyfini çıkarabilir.