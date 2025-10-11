SPOR

Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Letonya-Andorra

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Norveç-İsrail

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Macaristan-Ermenistan

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Macaristan ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Sırbistan-Arnavutluk

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bulgaristan-Türkiye

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Estonya-İtalya

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İspanya-Gürcistan

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İspanya ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

B.A.E.-Umman

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Umman takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Irak-Endonezya

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Irak ile Endonezya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Eritre-Tanzanya

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Aliağa Futbol-Yeni Malatyaspor

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Yeni Malatyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Batman Petrolspor

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Farnham Town FC-Sutton United

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Farnham Town FC ile Sutton United takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Weston Super Mare-Needham Market

11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Weston Super Mare ile Needham Market takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

