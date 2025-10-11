Bugün hangi maçlar var? 11 Ekim Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Letonya-Andorra
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Norveç-İsrail
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Macaristan-Ermenistan
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Macaristan ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Sırbistan-Arnavutluk
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bulgaristan-Türkiye
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bulgaristan ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Estonya-İtalya
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İspanya-Gürcistan
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İspanya ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
B.A.E.-Umman
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Umman takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Irak-Endonezya
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Irak ile Endonezya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Eritre-Tanzanya
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Aliağa Futbol-Yeni Malatyaspor
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Yeni Malatyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Batman Petrolspor
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Farnham Town FC-Sutton United
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Farnham Town FC ile Sutton United takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Weston Super Mare-Needham Market
11 Ekim Cumartesi 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Weston Super Mare ile Needham Market takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum