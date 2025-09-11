SPOR

Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FSC Mariupol-Livyi Bereh

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Livyi Bereh takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

MOIK Bakü-Şahdağ

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan MOIK Bakü ile Şahdağ takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Zaqatala FK-Cabrayil

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Zaqatala FK ile Cabrayil takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Mashal Mubarek-Shurtan Guzor

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Shurtan Guzor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

JS Kairouan-AS Marsa

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan JS Kairouan ile AS Marsa takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

AS Soliman-Olympique de Beja

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan AS Soliman ile Olympique de Beja takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Etoile Sportive Metlaoui -JS Omrane

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Etoile Sportive Metlaoui ile JS Omrane takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

ES Setif-CS Constantine

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Setif ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

ES Mostaganem-MB Rouisset

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile MB Rouisset takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Lernayin Artsakh-Ararat II

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Lernayin Artsakh ile Ararat II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

BKMA II-Araks

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan BKMA II ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Shirak II-FC Ararat-Armenia II

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Shirak II ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Pyunik II-Sardarapat

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Pyunik II ile Sardarapat takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FC Urartu II-Andranik

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Andranik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Merani Martvili-Spaeri

11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Merani Martvili ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

