Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FSC Mariupol-Livyi Bereh
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Livyi Bereh takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
MOIK Bakü-Şahdağ
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan MOIK Bakü ile Şahdağ takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Zaqatala FK-Cabrayil
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Zaqatala FK ile Cabrayil takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Mashal Mubarek-Shurtan Guzor
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Shurtan Guzor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
JS Kairouan-AS Marsa
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan JS Kairouan ile AS Marsa takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
AS Soliman-Olympique de Beja
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan AS Soliman ile Olympique de Beja takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Etoile Sportive Metlaoui -JS Omrane
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan Etoile Sportive Metlaoui ile JS Omrane takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
ES Setif-CS Constantine
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Setif ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45
ES Mostaganem-MB Rouisset
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile MB Rouisset takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Lernayin Artsakh-Ararat II
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Lernayin Artsakh ile Ararat II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
BKMA II-Araks
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan BKMA II ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Shirak II-FC Ararat-Armenia II
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Shirak II ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Pyunik II-Sardarapat
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Pyunik II ile Sardarapat takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
FC Urartu II-Andranik
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Andranik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Merani Martvili-Spaeri
11 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Merani Martvili ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
