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Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
MynetYazar

Real Oviedo-Almeria

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Oviedo ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

MC Oran-MC El Bayadh

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile MC El Bayadh takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

ASO Chlef-JS Saoura

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ASO Chlef ile JS Saoura takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Olympique Akbou-US Biskra

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Olympique Akbou ile US Biskra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

USM Khenchela-USM Alger

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Khenchela ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Machida Zelvia-Kyoto Sangyo University

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Machida Zelvia ile Kyoto Sangyo University takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Yokohama Marinos-ReinMeer Aomori

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Yokohama Marinos ile ReinMeer Aomori takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Sanfrecce Hiroshima-Brew Saga

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Sanfrecce Hiroshima ile Brew Saga takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Nagoya Grampus-Veroskronos Tsuno

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Nagoya Grampus ile Veroskronos Tsuno takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Tokushima Vortis-Renofa Yamaguchi

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Tokushima Vortis ile Renofa Yamaguchi takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Fagiano Okayama-Giravanz Kitakyushu

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Fagiano Okayama ile Giravanz Kitakyushu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Kyoto Sanga-Nara Club

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Kyoto Sanga ile Nara Club takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Jubilo Iwata-Sagamihara

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Jubilo Iwata ile Sagamihara takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Kashima Antlers-Thespakusatsu Gunma

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Kashima Antlers ile Thespakusatsu Gunma takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ventforet Kofu-Fukui United

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Ventforet Kofu ile Fukui United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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