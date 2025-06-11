Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Real Oviedo-Almeria
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Oviedo ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
MC Oran-MC El Bayadh
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile MC El Bayadh takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
ASO Chlef-JS Saoura
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ASO Chlef ile JS Saoura takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Olympique Akbou-US Biskra
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Olympique Akbou ile US Biskra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
USM Khenchela-USM Alger
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Khenchela ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Machida Zelvia-Kyoto Sangyo University
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Machida Zelvia ile Kyoto Sangyo University takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Yokohama Marinos-ReinMeer Aomori
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Yokohama Marinos ile ReinMeer Aomori takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Sanfrecce Hiroshima-Brew Saga
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Sanfrecce Hiroshima ile Brew Saga takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Nagoya Grampus-Veroskronos Tsuno
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Nagoya Grampus ile Veroskronos Tsuno takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Tokushima Vortis-Renofa Yamaguchi
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Tokushima Vortis ile Renofa Yamaguchi takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Fagiano Okayama-Giravanz Kitakyushu
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Fagiano Okayama ile Giravanz Kitakyushu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Kyoto Sanga-Nara Club
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Kyoto Sanga ile Nara Club takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Jubilo Iwata-Sagamihara
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Jubilo Iwata ile Sagamihara takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Kashima Antlers-Thespakusatsu Gunma
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Kashima Antlers ile Thespakusatsu Gunma takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ventforet Kofu-Fukui United
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Ventforet Kofu ile Fukui United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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