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Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Cevdet Berker İşleyen

Yeni Malatyaspor-Kırıkkale FK

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Kırıkkale FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Düzce Cam Düzcespor-Gölcükspor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Düzce Cam Düzcespor ile Gölcükspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Bitlis 1916 Futbol SK-Diyarbekirspor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Bitlis 1916 Futbol SK ile Diyarbekirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler ile Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayos Osmaniyespor FK

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Ayos Osmaniyespor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ağrı 1970 SK-Adanaspor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Ağrı 1970 SK ile Adanaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Karaman FK-Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Karaman FK ile Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurt SK

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Niğde Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Kepezspor Futbol-Balıkesirspor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Kepezspor Futbol ile Balıkesirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Eskişehirspor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile Eskişehirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Bursa Yıldırım SK-Etimesgut SK

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Bursa Yıldırım SK ile Etimesgut SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Zonguldakspor FK-KDZ. Ereğli 1980 SK

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Zonguldakspor FK ile KDZ. Ereğli 1980 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Karabük İdmanyurduspor-Orduspor 1967

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Karabük İdmanyurduspor ile Orduspor 1967 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Pazarspor-Kartal Bulvar Karalimen Spor

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Pazarspor ile Kartal Bulvar Karalimen Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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