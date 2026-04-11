Bugün hangi maçlar var? 11 Nisan Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rams Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig’de önemli bir karşılaşma yaşanacak. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30’da Rams Başakşehir ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu maç, takımların ligdeki konumları açısından büyük bir önem taşıyor. Rams Başakşehir, 44 puan ile 6. sırada yer alıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 25 puan ile 15. sırada bulunmakta.

Bu kritik mücadele, ligdeki puan durumunu etkileyebilir. İki takım arasındaki rekabet, futbolseverler için heyecan verici olacak. Maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi kaçırmamak için ekran başına geçecek. Her iki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak.

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor

11 Nisan 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ligde 11. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Maç öncesinde her iki takımın da hedefleri oldukça farklı. Alanyaspor, düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Bu nedenle, maçın heyecanlı geçmesi bekleniyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe

11 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zecorner Kayserispor şu an ligde 16. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, şampiyonluk için önemli bir mücadele veriyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir anlam taşıyor. Takımların hedefleri farklı. Kayserispor, düşme hattından kurtulmayı amaçlıyor. Fenerbahçe, liderin peşinden koşuyor. İzleyiciler, bu keyifli mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Tüm gözler, bu heyecan dolu maça çevrildi.

SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor

11 Nisan 2026 tarihinde saat 13:30'da bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig kapsamında SMS Grup Sarıyer, Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, önemli bir mücadele olacak. SMS Grup Sarıyer, ligde 13. sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ise 19. sırada bulunuyor. Bu durumda her iki ekip açısından da kritik bir karşılaşma. Maçın yayın hakları TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarında. İzleyiciler bu kanallardan maçı takip edebilecek. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor. Mücadele, takımların ligdeki durumunu etkileyecek. Taraftarlar, coşkulu bir atmosfer yaratmayı umuyor. Bu maç, ligin kaderini belirleyebilir.

Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK

11 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig'de Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK karşılaşacak. Atko Grup Pendikspor, 34 maçta 57 puan topladı. Bu puan onları 6. sıraya yerleştiriyor. Arca Çorum FK ise 63 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Bu maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İki takım da galibiyet için sahada savaşacak. Taraftarlar, bu mücadeleye büyük bir ilgi gösterecek.

Sipay Bodrum FK-Bandırmaspor

11 Nisan 2026 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol 1. Lig'de Sipay Bodrum FK ile Bandırmaspor karşılaşacak. Maç, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Sipay Bodrum FK, ligde 5. sırada. Bandırmaspor ise 8. sırada yer alıyor. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Bu mücadelenin sonucu hem takımlar hem de taraftarlar için önemli. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başına geçecek. Bu mücadele, iki takım arasındaki rekabeti daha da artıracak. Şimdi, bu maçın heyecanını bekleyelim.

Arsenal-AFC Bournemouth

11 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30'da önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ile AFC Bournemouth karşı karşıya gelecek. Arsenal, ligde 1. sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti. Bournemouth ise ligde 13. sırada yer alıyor. Orta sıralarda bir konumda mücadele ediyor. Maç beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Bu maç, futbolseverler için dikkat çekici olacak. Arsenal, şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Bournemouth'un da bu maçı kazanmak için mücadele vereceği açık.

Burnley-Brighton & Hove Albion

İngiltere Premier Ligi'nde bir maç var. Burnley, Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Maç, 11 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 17:00. Burnley, 19. sırada yer alıyor. Takım, yoğun bir mücadele içinde. 31 maçta 4 galibiyet elde etti. 19 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile 20 puanda bulunuyor. Brighton & Hove Albion ise 10. sırada. Onlar da 31 maç oynamış durumda. 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik ile 43 puana ulaşmış. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayımlanacak.

Brentford-Everton

11 Nisan 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Brentford ile Everton karşı karşıya gelecek. Her iki takım, 31 maçta 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu takımlar, 46 puana sahip. Brentford, ligde 7. sırada yer alıyor. Everton ise 8. sırada bulunmaktadır. Maç beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Herkes maçı merakla bekliyor.

Liverpool-Fulham

11 Nisan 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:30'da Liverpool, Fulham ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi bünyesinde oynanacak. Liverpool, 31 maçta 49 puan topladı. Bu puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Fulham ise aynı maç sayısında 44 puana sahip. Fulham, şu anda 9. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports 3 olacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi heyecanla bekliyor. Hem Liverpool hem de Fulham, galibiyet için sahada terleyecek. Maç, ligdeki sıralama bakımından da kritik bir öneme sahip. İzleyiciler, maçın sonucunu merakla bekliyor.

FC Heidenheim-Union Berlin

11 Nisan 2026 tarihinde, saat 16:30'da, Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç olacak. FC Heidenheim ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Ligdeki durumu göz önüne alındığında, FC Heidenheim 18. sırada bulunuyor. Takım bu sezon zorlu bir dönem geçiriyor. Union Berlin ise 11. sırada yer alıyor. Bu takım da mücadelesine devam ediyor. Maç, S Sport+ kanalından izlenebilecek. Taraftarlar için keyifli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu nedenle, heyecanlı bir mücadele bizleri bekliyor.

RB Leipzig-M'gladbach

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. RB Leipzig ile M'gladbach karşı karşıya gelecek. Maç 11 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 16:30 olarak belirlendi. RB Leipzig, 28 maçta 16 galibiyet aldı. Bu başarı ile ligde 3. sırada yer alıyor. M'gladbach ise 7 galibiyet ile 13. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki mücadele büyük bir heyecan yaratacak. Maç Tivibu Spor3 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamak için hazırlık yapmalı. Bu önemli karşılaşma, taraftarlar arasında büyük bir beklenti oluşturuyor.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 16:30'da Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen mücadele edecek. Borussia Dortmund, ligde ikinci sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen ise altıncı sırada bulunuyor. İki takımın da zorlu bir maça çıkacağı kesin. Bu karşılaşma, lig sıralamaları açısından kritik bir öneme sahip.

Maç, Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor. Dortmund, evinde oynayacak ve taraftar desteğini arkasına alacak. Leverkusen ise zorlu bir deplasman havasında maça çıkacak. Bu durum, maça olan ilgiyi artırıyor. İki takımın da hedefleri büyük. İki takım için de önemli bir galibiyet gerek. Maç, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak.

Vfl Wolfsburg-Eintracht Frankfurt

11 Nisan 2026 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde iki takım sahaya çıkacak. Vfl Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Wolfsburg, ligde 17. sırada yer alıyor. Düşme hattında sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Konuk takım Frankfurt ise 7. sıradadır. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda mücadele ediyor. Maç S Sport+ ekranlarından yayınlanacak. Bu mücadele her iki ekip için son derece önemli. Wolfsburg'un durumu sıkıntılı. Frankfurt ise hedeflediği Avrupa kupası için galibiyet peşinde koşacak. İki takımın da kazanma isteği yüksek. Bu zorlu karşılaşma spor severler için ilgiyle takip edilecek.

St Pauli-Bayern Münih

11 Nisan 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. St Pauli, Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç, saat 19:30'da başlayacak. St Pauli, ligde 16. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise lider konumda. Bu durum, karşılaşmanın heyecanını artırıyor. Maçın yayıncıları da belli oldu. Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanalları bu maçı yayınlayacak. Taraftarlar, iki takım arasındaki rekabeti merakla bekliyor. İki takımın performansları, söz konusu karşılaşmada belirleyici olacak.