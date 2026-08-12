Bugün hangi maçlar var? 12 Ağustos Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Paris St Germain-Aston Villa

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde UEFA Süper Kupa liginde oynanacak olan Paris St Germain ile Aston Villa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

FC Copenhagen-Debreceni

12 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi maçı gerçekleşecek. FC Copenhagen, Debreceni ile karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için kritik bir önem taşıyor. Gruplardaki pozisyonlarını güçlendirmek istiyorlar. FC Copenhagen, ligde formunu sürdürdü. Üst sıralarda yer alıyor. Debreceni ise zorlu bir mücadele içinde. Puan almak için sahada elinden geleni yapacak. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok.

GKS Katowice-Hapoel Tel Aviv

12 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. GKS Katowice ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir etkinlik. Her iki takımın gruptaki puan durumu dikkat çekici. Şu anki lig durumları maç öncesinde önemli bir faktör. Takımların performansları merakla izlenecek. Yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Maçın hangi platformda yayınlanacağı belirsiz. Futbolseverler, bu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor. Önemli bir rekabet olacak. Herkes, bu mücadelenin sonucunu merak ediyor.

Rapid Wien-Paide Linnameeskond

12 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde bir mücadele yaşanacak. Rapid Wien, Paide Linnameeskond ile karşılaşacak. Rapid Wien, ligdeki konumunu korumak istiyor. Takım, güçlü bir performans sergilemek için sahada olacak. Paide Linnameeskond ise zorlu bir rakip ile oynayacak. Sürpriz bir performans sergilemek için hazırlar. Maçın yayıncısı hakkında kesin bir bilgi yok. İzleyiciler bu mücadeleyi izlemek için bekliyor. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Stadyumda heyecan dolu anlar yaşanacak. Takımlar, taraftarlarını mutlu etmek adına ellerinden geleni yapacak. Maç sonucu, her iki ekip için büyük önem taşıyacak. Performans, gruptaki durumu etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için tribünlerde olacak. Maç saatine kadar hazırlıklar sürecek. Futbol tutkunları bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

CS Minaur Baia Mare-CSM Olimpia Satu Mare

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan CS Minaur Baia Mare ile CSM Olimpia Satu Mare takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Flacara Moreni-Chindia Targoviste

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan Flacara Moreni ile Chindia Targoviste takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Agricola Borcea-Unirea Slobozia

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan Agricola Borcea ile Unirea Slobozia takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

CSC 1599 Selimbar-AFC Hermannstadt

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan CSC 1599 Selimbar ile AFC Hermannstadt takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Cso Baicoi-Metalul Buzau

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan Cso Baicoi ile Metalul Buzau takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Crisul Santandrei-FC Bihor Oradea

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan Crisul Santandrei ile FC Bihor Oradea takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

FC Dunarea Calarasi-CS Afumati

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan FC Dunarea Calarasi ile CS Afumati takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Jiul Petrosani-Minerul Lupeni

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan Jiul Petrosani ile Minerul Lupeni takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Viitorul Onești-FC Bacau

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan Viitorul Onești ile FC Bacau takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

SCM Zalau-Gloria Bistrita-Nasaud

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan SCM Zalau ile Gloria Bistrita-Nasaud takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

VSK Gyergyo-ASA Targu Mures

12 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan VSK Gyergyo ile ASA Targu Mures takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30