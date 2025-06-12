Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

New York City FC-Atlanta United
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York City FC ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Mirandes-Racing Santander
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Racing Santander takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
EC Vitoria-Cruzeiro
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan EC Vitoria ile Cruzeiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
RB Bragantino-Bahia
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan RB Bragantino ile Bahia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Fortaleza-Santos
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Fortaleza ile Santos takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30
Gremio-Corinthians
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Gremio ile Corinthians takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Metalurg Zaporizhya-Chernihiv
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Metalurg Zaporizhya ile Chernihiv takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00
Babrungas-Kauno Zalgiris-2
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Babrungas ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Deportes Iquique-Colo Colo
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Deportes Iquique ile Colo Colo takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
JS Kabylie-ES Setif
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Paradou AC-NC Magra
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Paradou AC ile NC Magra takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
MC Alger-ES Mostaganem
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ES Mostaganem takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
CS Constantine-CR Belouizdad
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile CR Belouizdad takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Hassleholms IF-BK Olympic
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hassleholms IF ile BK Olympic takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ukrayna U21-Danimarka U21
12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Ukrayna U21 ile Danimarka U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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