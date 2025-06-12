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Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

New York City FC-Atlanta United

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York City FC ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Mirandes-Racing Santander

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Racing Santander takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

EC Vitoria-Cruzeiro

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan EC Vitoria ile Cruzeiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

RB Bragantino-Bahia

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan RB Bragantino ile Bahia takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Fortaleza-Santos

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Fortaleza ile Santos takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Gremio-Corinthians

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Gremio ile Corinthians takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Metalurg Zaporizhya-Chernihiv

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Metalurg Zaporizhya ile Chernihiv takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00

Babrungas-Kauno Zalgiris-2

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Babrungas ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Deportes Iquique-Colo Colo

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Deportes Iquique ile Colo Colo takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

JS Kabylie-ES Setif

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Paradou AC-NC Magra

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Paradou AC ile NC Magra takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

MC Alger-ES Mostaganem

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile ES Mostaganem takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

CS Constantine-CR Belouizdad

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile CR Belouizdad takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Hassleholms IF-BK Olympic

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hassleholms IF ile BK Olympic takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ukrayna U21-Danimarka U21

12 Haziran Perşembe 2025 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Ukrayna U21 ile Danimarka U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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