Bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Celta Vigo-Levante

12 Mayıs 2026'da Celta Vigo ile Levante arasında önemli bir maç oynanacak. Bu karşılaşma, İspanya La Liga'nın dikkat çeken maçlarından biri. Maç saati 20:00'de başlayacak. Celta Vigo, bu sezon 35 maçta 50 puan topladı. Bu, onları ligde 6. sıraya yerleştiriyor. Levante ise 19. sırada bulunuyor. Topladıkları puan sayısı 36. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu keyifli mücadelenin tadını çıkaracak.

Real Betis-Elche

12 Mayıs 2026 tarihinde, İspanya La Liga’da Real Betis ile Elche karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:00’de başlayacak. Real Betis, ligdeki 35 maçında 54 puan topladı. Bu sonuçla 5. sırada yer alıyor. Elche ise şu anda 14. sırada bulunuyor. Topladıkları puan 39. Bu maç S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Izleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilir.

Osasuna-Atletico Madrid

Osasuna, 12 Mayıs 2026 tarihinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maç, İspanya La Liga sahnesinde yapılacak. Saat 22:30'da başlayacak. Ev sahibi ekip Osasuna, 11. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 35 maçta 42 puan topladılar. Atletico Madrid ise 4. sırada. Topladıkları puan sayısı 63. Bu maç, her iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyicileri bekleyen heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

Southampton-Middlesbrough

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Kholood-Al Okhdood

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Kholood, Al Okhdood ile karşılaşacak. Al Kholood, lig sıralamasında 14. sırada bulunuyor. 31 maçta 31 puan topladı. Takım, 39 gol attı. Ancak, 58 gol de kalesinde gördü.

Rakibi Al Okhdood, ligde 17. sırada yer alıyor. Al Okhdood, 31 maçta sadece 16 puan elde etti. Rakip takım 24 gol attı. Fakat, 68 gol yedi. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Maçın yayıncı kanalı bilgisi henüz belli olmadı. Hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. Fakat, her iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Bu karşılaşma, önemli bir mücadeleye sahne olacak.

Al Nassr-Al Hilal

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma büyük bir heyecan yaratacak. Al Nassr, 82 puanla lider durumda bulunuyor. Al Hilal ise 77 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mücadelenin yayıncıları da açıklandı. Maç S Sport+ ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. İki takımın da iddialı olduğu bir maç olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Servette-Lausanne

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Servette ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Luzern-Zurich

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Luzern ile Zurich takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Grasshopper-Winterthur

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Grasshopper ile Winterthur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Red Star-Rodez AF

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Red Star ile Rodez AF takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Modena-Juve Stabia

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Modena ile Juve Stabia takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

Catanzaro-Avellino

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Catanzaro ile Avellino takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Gangwon-Daejeon Hana Citizen

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Incheon United-Pohang Steelers

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gwangju-FC Seoul

12 Mayıs Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30