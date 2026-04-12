Bugün hangi maçlar var? 12 Nisan Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

12 Nisan 2026 tarihinde saat 14:30'da önemli bir maç var. Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Tümosan Konyaspor, ligde 12. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 28 maçta 31 puan topladı. Fatih Karagümrük ise 18. sırada yer alıyor. Mısırlı.com.tr takımı 20 puanla mücadele ediyor. Bu zorlu karşılaşma, beIN Sports üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dorukta. Maçta her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Tümosan Konyaspor, ligde daha üst sıralara tırmanmaya çalışacak. Fatih Karagümrük için ise düşme korkusu söz konusu. Bu nedenle her iki taraf da optimize edilmiş oyun sergilemek zorunda kalacak. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Taraftarlar, takımlarını destekleme fırsatını kaçırmamalı.

Göztepe-Kasımpaşa

12 Nisan 2026 tarihinde Göztepe, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Başlama saati 17:00'dir. Göztepe, ligde 6. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 14. sıradadır. Bu karşılaşma, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Her iki ekip de kazanmayı hedefliyor. Göztepe, üst sıralara yükselmek istiyor. Kasımpaşa ise düşme hattından kurtulma peşinde. Taraftarlar, bu maç için heyecanlı. Takımlarının performansı merakla bekleniyor.

Galatasaray-Kocaelispor

12 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig kapsamında Galatasaray ile Kocaelispor bir araya gelecek. Galatasaray, ligdeki 28 maçta 21 galibiyet elde etti. Takım, 67 puanla zirvede yer alıyor. Kocaelispor ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, maçta takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. İki takımın da galibiyet için sahaya çıkması bekleniyor. Herkes maçta neler olacağını merak ediyor. Bu karşılaşma, ligdeki mücadele için önemli bir gösterge olacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK

12 Nisan 2026 tarihi çok heyecanlı bir maça ev sahipliği yapacak. Trendyol 1. Lig kapsamında, İmaj Altyapı Vanspor FK ile Manisa FK karşılaşacak. Maç saati 13:30 olarak belirlendi. Her iki takımın ligdeki durumu birbirine yakın. İmaj Altyapı Vanspor FK 10. sırada bulunuyor. Manisa FK ise biraz geride, 12. sırada yer alıyor. Her iki ekibin de 46 puanı var. Bu durum, maçı daha da heyecanlı hale getiriyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Hem takımlar hem de izleyiciler için unutulmaz bir gün olacak.

Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK

12 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Trendyol 1. Lig’de karşılaşmalar devam ediyor. Saat 16:00’da Adana Demirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK maç yapacak. Adana Demirspor, ligde 20. sırada yer alıyor. Bu takım zorlu bir sezon geçiriyor. Alagöz Holding Iğdır FK ise 13. sırada. Bu takım play-off umutlarını sürdürüyor. Maç beIN Sports 2 üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor da maçı yayınlayacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebilir.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serik Spor

12 Nisan 2026 tarihli maç, Trendyol 1. Lig'de oynanacak. Saat 19:00'da Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Serik Spor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip, ligde 34 maçta topladığı 53 puan ile 7. sırada. Konuk takım Serik Spor ise 35 puanla 17. sırada bulunuyor.

Bu önemli karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Takımların performansları, maç sonucunu etkileyecek. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak.

Sunderland-Tottenham Hotspur

12 Nisan 2026 tarihi, önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Saat 16:00'da Sunderland, Tottenham Hotspur ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Sunderland, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 43 puan topladı. Tottenham Hotspur ise daha zor bir durumda. Takım, ligde 18. sırada bulunuyor. Şu an 30 puanla ligdeki yerini korumaya çalışıyor.

Maç, futbolseverler için heyecan verici olacak. BeIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takımın durumu, maçın önemini artırıyor. Sunderland, üst sıraya yükselmeyi hedefliyor. Tottenham ise düşme hattından kurtulmaya çalışıyor. Karşılaşma, her iki takım için kritik bir potansiyel barındırıyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi ilgiyle takip edecek.

Nottingham Forest-Aston Villa

12 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00'da Nottingham Forest, Aston Villa ile karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Nottingham Forest, bu sezon 16. sırada. 31 maçta 32 puan topladı. Takım, 8 galibiyet elde etti.

Aston Villa ise 4. sırada bulunuyor. Rakip, 31 maçta 54 puan topladı. Bu takım, 16 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor. Maç, beIN Sports 4 kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.

Crystal Palace-Newcastle United

12 Nisan 2026 tarihi, Premier Lig için önemli bir gün. Bu tarihte Crystal Palace, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak. Crystal Palace, 30 maçta 39 puan topladı. Takım, 14. sırada yer alıyor. Newcastle United ise 31 maçta 42 puan elde etti. Bu takım, 13. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports Max 1 kanalında yayınlanacak. Heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Şimdi tüm futbolseverlerin gözleri bu karşılaşmada olacak.

Chelsea-Manchester City

Bugün 12 Nisan 2026. İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Chelsea, Manchester City ile karşılaşacak. Maç saati 18:30.

Chelsea, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 13 galibiyet elde etti. Ayrıca 9 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Bu performansıyla 48 puana ulaştı.

Rakip takım Manchester City ise 2. sırada. Takım, 30 maçta 18 galibiyet elde etti. Bunun yanında 5 mağlubiyeti ve 7 beraberliği var. Manchester City, toplam 61 puan topladı.

Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacak. İzleyiciler, bu heyecan verici karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek. Herkes, maçı merakla bekliyor.

FC Köln-Werder Bremen

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. FC Köln, 12 Nisan 2026'da saat 16:30'da Werder Bremen ile karşılaşacak. İki takım da ligdeki konumunu iyileştirmek için mücadele edecek. FC Köln, 15. sırada yer alıyor. Werder Bremen ise 14. sırada bulunuyor. Her iki takım için bu maç büyük bir önem taşıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anları kaçırmak istemeyecek. Bu mücadele, ligdeki gelişmeleri etkileyebilir. Her iki ekip de galibiyet için sahada elinden geleni yapacak.

Vfb Stuttgart-Hamburger SV

12 Nisan 2026 tarihinde saat 18:30'da bir maç oynanacak. Almanya Bundesliga Ligi'nde Vfb Stuttgart, Hamburger SV ile karşılaşacak. Vfb Stuttgart, ligde 4. sırada yer alıyor. Bu, onların başarılı bir performans sergilediğini gösteriyor. Hamburger SV ise 12. sırada bulunuyor. Zorlu bir mücadelenin içine girecekler.

Maçın yayıncıları S Sport+ ve Tivibu Spor3. Bu iki kanal, karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanallardan takip edebilecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için maça yoğun ilgi gösterecek. Bu, heyecan dolu bir etkinlik olacak. Hem Vfb Stuttgart hem de Hamburger SV, galibiyet için sahada savaşacak.

Mainz 05-Freiburg

12 Nisan 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde Mainz 05 ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:30'da başlayacak. İki takım, ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Mainz 05, 9. sırada yer alıyor. Freiburg ise 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, ligdeki rekabet açısından önemli bir mücadele olacak. Maç, Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, canlı yayınla bu maçı takip edebilecek. Takımların performansı, ligdeki durumlarına yansıyor. Bu nedenle, her iki taraf da puan almak için mücadele edecek. Heyecan dolu bir maç izlemek için geri sayım başladı.

Genoa-Sassuolo

12 Nisan 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde bir maç var. Genoa ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç saat 13:30’da başlayacak.

Genoa, bu sezon ligde 14. sırada yer alıyor. Sassuolo ise 11. sırada konumlanmış bulunuyor. Her iki takım da galibiyet almak isteyecek.

Maçın yayın hakları Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında. İzleyiciler, bu keyifli mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Takımların performansı merak konusu.

Parma-Napoli

12 Nisan 2026'da saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Parma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Bu çok önemli bir karşılaşma. Parma, ligde 13. sırada yer alıyor. Napoli ise 2. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu maçı kazanmak için mücadele edecek. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir gün olacak. İlgili takımların performansları büyük bir merakla bekleniyor. Parmalı oyuncular, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Napoli ise şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Tüm gözler bu çekişmeli karşılaşmada olacak.