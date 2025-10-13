Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İsveç-Kosova

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Galler-Belçika

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovenya-İsviçre

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovenya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ukrayna-Azerbaycan

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Kazakistan

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovakya-Lüksemburg

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovakya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey İrlanda-Almanya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İzlanda-Fransa

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Güney Sudan-Togo

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Togo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Ekvator Ginesi-Liberya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvator Ginesi ile Liberya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sao Tom ve Prinsipe-Malavi

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sao Tom ve Prinsipe ile Malavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Tunus-Namibya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Tunus ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Lesotho-Zimbabve

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Yeşil Burun Adaları-Esvatini

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Yeşil Burun Adaları ile Esvatini takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Mauritius-Libya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00