SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İsveç-Kosova

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Galler-Belçika

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovenya-İsviçre

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovenya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ukrayna-Azerbaycan

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Kazakistan

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovakya-Lüksemburg

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovakya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey İrlanda-Almanya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İzlanda-Fransa

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Güney Sudan-Togo

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Togo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Ekvator Ginesi-Liberya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvator Ginesi ile Liberya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sao Tom ve Prinsipe-Malavi

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sao Tom ve Prinsipe ile Malavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Tunus-Namibya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Tunus ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Lesotho-Zimbabve

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Yeşil Burun Adaları-Esvatini

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Yeşil Burun Adaları ile Esvatini takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Mauritius-Libya

13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrfan Can Kahveci Mourinho'yu değil Okan Buruk'u desteklemiş!İrfan Can Kahveci Mourinho'yu değil Okan Buruk'u desteklemiş!
Sergen Yalçın'ın kucak kucağa pozu kulüpte olay çıkarttı iddiası!Sergen Yalçın'ın kucak kucağa pozu kulüpte olay çıkarttı iddiası!
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.