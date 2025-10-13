Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İsveç-Kosova
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Galler-Belçika
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Galler ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovenya-İsviçre
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovenya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Ukrayna-Azerbaycan
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Kazakistan
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovakya-Lüksemburg
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovakya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey İrlanda-Almanya
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İzlanda-Fransa
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Güney Sudan-Togo
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Togo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Ekvator Ginesi-Liberya
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvator Ginesi ile Liberya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Sao Tom ve Prinsipe-Malavi
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sao Tom ve Prinsipe ile Malavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Tunus-Namibya
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Tunus ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Lesotho-Zimbabve
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Yeşil Burun Adaları-Esvatini
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Yeşil Burun Adaları ile Esvatini takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Mauritius-Libya
13 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum