Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gwangju-FC Seoul
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gangwon-Jeonbuk FC
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Dalian Zhixing-Meizhou Hakka
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Zhixing ile Meizhou Hakka takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Wuhan Three Towns FC-Qingdao Hainiu
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Fylkir-Grindavik
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
IR Reykjavik-Leiknir R.
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
HK Kopavogs-Fjolnir
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Riga FC-2-JFK Ventspils
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile JFK Ventspils takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Hegelmann Litauen B-Be1 NFA
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Lietava Jonava-FK Minija
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Lietava Jonava ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Neptunas Klaipeda-BFA
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Neptunas Klaipeda ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Nevezis-Atmosfera
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Nevezis ile Atmosfera takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Buxoro-Andijan
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Buxoro ile Andijan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kuruvchi Kokand 1912-Mashal Mubarek
13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Mashal Mubarek takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Deportes Limache-Unión La Calera
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Deportes Limache ile Unión La Calera takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
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