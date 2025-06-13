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Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Gwangju-FC Seoul

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile FC Seoul takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gangwon-Jeonbuk FC

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Dalian Zhixing-Meizhou Hakka

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Zhixing ile Meizhou Hakka takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Wuhan Three Towns FC-Qingdao Hainiu

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Fylkir-Grindavik

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

IR Reykjavik-Leiknir R.

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

HK Kopavogs-Fjolnir

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Riga FC-2-JFK Ventspils

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga FC-2 ile JFK Ventspils takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Hegelmann Litauen B-Be1 NFA

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Lietava Jonava-FK Minija

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Lietava Jonava ile FK Minija takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Neptunas Klaipeda-BFA

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Neptunas Klaipeda ile BFA takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nevezis-Atmosfera

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Nevezis ile Atmosfera takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Buxoro-Andijan

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Buxoro ile Andijan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kuruvchi Kokand 1912-Mashal Mubarek

13 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Mashal Mubarek takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Deportes Limache-Unión La Calera

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Deportes Limache ile Unión La Calera takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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