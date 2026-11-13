Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Moldova-Kazakistan
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Moldova ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Slovakya-Faroe Adaları
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovakya ile Faroe Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Bulgaristan-İzlanda
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bulgaristan ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Lüksemburg-Estonya
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Lüksemburg ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Sırbistan-Almanya
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Sırbistan ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Hollanda-Yunanistan
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Hollanda ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Andorra-Cebelitarık
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Andorra ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Lihtenştayn-Azerbaycan
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Lihtenştayn ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İskoçya-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İskoçya ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Slovenya-İsviçre
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovenya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Zambiya-Burundi
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Zambiya ile Burundi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Komorlar-Kongo
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Komorlar ile Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Mozambik-Etiyopya
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Etiyopya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Tunus-Libya
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Tunus ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Güney Afrika-Kenya
13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Kenya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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