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Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Cevdet Berker İşleyen

Moldova-Kazakistan

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Moldova ile Kazakistan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Slovakya-Faroe Adaları

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovakya ile Faroe Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Bulgaristan-İzlanda

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bulgaristan ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Lüksemburg-Estonya

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Lüksemburg ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sırbistan-Almanya

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Sırbistan ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hollanda-Yunanistan

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Hollanda ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Andorra-Cebelitarık

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Andorra ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Lihtenştayn-Azerbaycan

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Lihtenştayn ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İskoçya-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İskoçya ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Slovenya-İsviçre

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Slovenya ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Zambiya-Burundi

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Zambiya ile Burundi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Komorlar-Kongo

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Komorlar ile Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Mozambik-Etiyopya

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Etiyopya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Tunus-Libya

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Tunus ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Güney Afrika-Kenya

13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Kenya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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