Bugün hangi maçlar var? 13 Mayıs Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor

13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Manchester City-Crystal Palace

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Manchester City, Crystal Palace ile mücadele edecek. Manchester City, 35 maçta 22 galibiyet aldı. Toplamda 74 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Crystal Palace ise 15. sırada yer alıyor. Onların 35 maçta 11 galibiyeti var. Toplam puanları 44. Bu maç beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı mutlaka takip etmelidir. Maç, iki takımın da sezon performansını etkileyecektir. Manchester City, şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Crystal Palace ise ligde kalmayı hedefliyor. Bu nedenle her iki takım için kritik bir karşılaşma olacak. Gözler, stadyumda bu önemli mücadelede olacak.

Espanyol-Athletic Bilbao

İspanya La Liga'da önemli bir maç var. Espanyol, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Maç, 13 Mayıs 2026'da oynanacak. Başlama saati 20:00. Espanyol, ligde 17. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 9. sırada bulunuyor. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Spor severler için heyecanlı bir mücadele olacak. Takımların durumları, maç öncesinde dikkat çekiyor.

Villarreal-Sevilla

La Liga'da Villarreal ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç, 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek. Maç saati 20:00. Villarreal, ligde 3. sırada yer alıyor. Sevilla ise 13. sırada bulunuyor. Mücadele S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir maç olacaktır. Bu karşılaşma, iki takım adına önemli bir fırsat sunuyor. Villarreal, ligdeki konumunu korumak isteyecek. Sevilla ise üst sıralara tırmanmak için mücadele edecek. Her iki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak.

Getafe-Mallorca

İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Getafe, Mallorca ile 13 Mayıs 2026 tarihinde buluşacak. Maçın saati 22:30. Getafe, 35 maçta 45 puan topladı. Bu sonuçla ligde 7. sırada bulunuyor. Mallorca ise 39 puanla 15. sırada yer alıyor. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Futbol severler için heyecan dolu bir gece olacak. İzleyiciler, iki takımın performansını merakla bekleyecek. Bu maç, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek. Herkesin gözü bu karşılaşmada olacak.

Deportivo Alaves-Barcelona

İspanya La Liga'da 13 Mayıs 2026 tarihinde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Deportivo Alaves, 19. sıradadır. Zorlu bir mücadeleye çıkacak. Barcelona ise 1. sırada yer alıyor. Bu kritik maçta liderliğini sürdürmek istiyor. Maç saat 22:30'da başlayacak. Yayıncı kanal S Sport olacak. Maç izleyicilerle buluşacak.

Stade Brest 29-Strasbourg

Fransa Ligue 1'de önemli bir maç gerçekleşecek. Stade Brest 29 ile Strasbourg takımları karşılaşacak. Maç, 13 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak. Stade Brest 29, ligde 12. sırada yer alıyor. Strasbourg ise 8. sırada bulunuyor. Bu mücadele oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Maç, beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmamalı.

Lens-Paris St Germain

13 Mayıs 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de önemli bir karşılaşma olacak. Lens, Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Maçın saati 22:00. Yayın kanalı beIN Sports 4. İki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Lens, 32 maçta 67 puan topladı. Bu nedenle 2. sırada yer alıyor. Paris Saint-Germain ise 73 puan ile 1. sırada. Bu mücadele şampiyonluk açısından büyük önem taşıyor. Maç sonucunun, ligdeki dengeleri etkileyebileceği düşünülüyor. Önümüzdeki saatler, futbolseverler için heyecan dolu geçecek. Takımların performansı dikkatle takip edilecek.

Charlotte FC-New York City FC

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Charlotte FC ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:15

Orlando City-Philadelphia Union

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile Philadelphia Union takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New York Red Bulls-Columbus Crew

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile Columbus Crew takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

CF Montreal-Portland Timbers

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan CF Montreal ile Portland Timbers takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

FC Cincinnati-Inter Miami CF

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile Inter Miami CF takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

DC United-Chicago Fire

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile Chicago Fire takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New England Revolution-Nashville SC

14 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30