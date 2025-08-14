Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FC Astana-Lausanne

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 17:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. FC Astana, evinde Lausanne takımını ağırlayacak. Her iki takım da grup aşamasında iyi bir performans sergilemek için mücadele edecek. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Sabah-Levski Sofya

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde Sabah ile Levski Sofya takımları karşılaşacak. İki takım, bu sezonki liglerinde performanslarını artırmak için mücadele ediyor. Karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ise henüz netleştirilmedi.

FC Ararat Armenia-Sparta Prag

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde FC Ararat Armenia, Sparta Prag ile karşılaşacak. Bu kritik maçta, FC Ararat Armenia'nın grup aşamasındaki sonuçları ve sıralama durumu merak ediliyor. Sparta Prag'ın performansı ise dikkat çekiyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Tallinna FCI Levadia-Differdange 03

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Tallinna FCI Levadia ile Differdange 03 karşılaşacak. Her iki takım, ligdeki performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu maç, gruplardaki konumlarını etkileme potansiyeline sahip. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Omonia-Araz PFK

14 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Omonia ile Araz PFK arasında bir maç yapılacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak. İki takımın turnuvadaki performansları dikkat çekiyor. Omonia'nın grup aşamasındaki güçlü konumu, Araz PFK'nın ise şansını artırma isteği, maçın heyecanını katlıyor. Bu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Hammarby-Rosenborg

14 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Hammarby ile Rosenborg takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Takımlar, ligdeki konumları itibarıyla dikkat çeken bir mücadeleye imza atacak. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi yok.

FC Sheriff-Anderlecht

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de, UEFA Konferans Ligi kapsamında FC Sheriff ile Anderlecht karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligdeki performansları ile dikkat çekiyor. Bu maç, gruptaki konumları belirlemek açısından büyük bir önem taşıyor. Futbolseverler bu maçı merakla bekliyor. Yayıncı kanalı hakkında ise herhangi bir bilgi yok.

Gyor-AIK Stockholm

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Gyor ile AIK Stockholm karşılaşacak. Gyor, bu sezon ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. AIK Stockholm ise güçlü kadrosuyla öne çıkıyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmamış.

Paksi FC-Polissya Zhytomyr

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Paksi FC ile Polissya Zhytomyr karşılaşacak. Her iki takım da ligdeki yarışlarını sürdürüyor. Bu maç, onların Avrupa'daki başarılarını belirlemede önemli bir fırsat sunacak. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok.

Brondby-Vikingur Reykjavik

14 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Brøndby ile Vikingur Reykjavik karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:30'da başlayacak. Her iki takım ligdeki performansları ile dikkat çekiyor. Bu önemli karşılaşmanın heyecanı oldukça yüksek. Maçın yayını ile ilgili bilgi henüz mevcut değil.

Vaduz-AZ Alkmaar

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:30'da UEFA Konferans Ligi çerçevesinde Vaduz - AZ Alkmaar maçı oynanacak. Bu maç, her iki takımın grup aşamasındaki konumları açısından büyük önem taşıyor. Vaduz, ligde zor bir dönem geçiriyor. AZ Alkmaar ise olumlu bir performans sergiliyor. Bu nedenle grupta avantajlı bir konumdalar. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil.

Arda Kardzhali-Kauno Zalgiris

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:30'da UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Arda Kardzhali, Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İki takımın durumu oldukça heyecan verici. Arda Kardzhali, ligdeki performansını sürdürmeye çalışıyor. Kauno Zalgiris ise Avrupa arenasındaki iddiasını kanıtlamak için sahada olacak. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Beitar Jerusalem-Riga FC

14 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Beitar Jerusalem, Riga FC ile karşılaşacak. Maç saat 20:30'da başlayacak. Her iki takım da turnuvada önemli bir mücadele verecek. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

NK CM Celje-Lugano

14 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde NK CM Celje ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Takımların ligdeki durumu henüz belirgin değil. Her iki ekip de turnuvada başarılı olmayı hedefliyor. Maçın yayın kanalı ise şu an için bilinmiyor.

Neman Grodno-Klaksvik

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Neman Grodno ile Klaksvik karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligdeki mücadelelerine büyük önem veriyor. Bu maç, Avrupa arenasında daha üst sıralara çıkmak için kritik bir adım olabilir. Maçın yayıncısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.