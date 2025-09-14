Bugün hangi maçlar var? 14 Eylül Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Zecorner Kayserispor-Göztepe

14 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de önemli bir karşılaşma yapılacak. Trendyol Süper Lig kapsamında Zecorner Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek. Ligdeki sıralamada Zecorner Kayserispor 15. sırada bulunurken, Göztepe ise 4. sırada yer alıyor. Bu mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor

14 Eylül 2025 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç oynanacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, ligde 6. sırada bulunuyor. Takım, üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı. Trabzonspor ise 2. sırada yer alıyor. Dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puana ulaştı. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-Kocaelispor

14 Eylül 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 4 maç sonucunda 6 puan topladı. 2 galibiyet elde etti. Kocaelispor ise 16. sırada. Takım, 4 maçta sadece 1 puan toplayarak zor bir dönem geçiriyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor

14 Eylül 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig kapsamında Alagöz Holding Iğdır FK ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak. Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Toplamda 5 puana sahip. Serik Spor ise 17. sırada bulunmakta. Onlar da 4 maçta 1 galibiyet ile 4 puana ulaştı. Bu mücadele beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

14 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bandırmaspor, 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, 7 puan ile 10. sırada bulunuyor. Ankara Keçiörengücü ise 4 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu takım, 4 puan ile 13. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor

14 Eylül 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig kapsamında Amed Sportif Faaliyetler ile Atko Grup Pendikspor karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki 4 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 8. sırada yer alıyor. Atko Grup Pendikspor ise 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu nedenle 6. sırada konumlanıyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak.

Burnley-Liverpool

14 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Burnley, Liverpool ile karşılaşacak. Burnley, ligde 17. sırada bulunuyor. Takım, 3 maçta 1 galibiyet alarak 3 puana sahip. Liverpool ise 3 galibiyetle 3. sırada yer alıyor. Liverpool'un puanı 9. Bu heyecan dolu maç, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak.

Manchester City-Manchester United

14 Eylül 2025 tarihinde saat 18:30'da İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Manchester City, şu an ligde 16. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 3 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Diğer yandan, Manchester United 11. sırada yer alıyor. Bu takım da 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 4 puana ulaşmış durumda. Önemli mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

St Pauli-Augsburg

14 Eylül 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde St Pauli ile Augsburg karşı karşıya gelecek. St Pauli, ligde 8. sırada yer alıyor. Tim, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. Augsburg ise 10. sırada bulunuyor. Augsburg, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3 puan elde etti. Maç Tivibu Spor2 kanalından yayınlanacak.

M'gladbach-Werder Bremen

14 Eylül 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. M'gladbach ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:30'da başlayacak. İki takım da ligde zorlu bir başlangıç yaptı. M'gladbach 14. sırada, Werder Bremen ise 16. sırada bulunuyor. Her iki ekip de oynadıkları 2 maçta 1'er puan topladı. Hiçbir takım galibiyet sevinci yaşayamadı. Maç Tivibu Spor3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Roma-Torino

14 Eylül 2025'te saat 13:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Roma, Torino'yu konuk edecek. Roma, lig sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puan topladı. Ayrıca, Roma henüz kalesinde gol görmedi. Torino ise 19. sırada bulunuyor. Torino, oynadığı iki maçta sadece 1 puan elde edebildi. Ayrıca, Torino henüz gol atamadı. Maç Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Atalanta-Lecce

14 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. Atalanta, Lecce'yi konuk edecek. Maç öncesinde Atalanta, 2 puanla 12. sırada yer alıyor. Lecce ise 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

Pisa-Udinese

14 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde ilginç bir karşılaşma yaşanacak. Pisa, Udinese ile karşılaşacak. Pisa, ligde 14. sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu sayede sadece 1 puana sahip. Udinese ise 6. sırada bulunuyor. Bu ekip, oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Toplamda 4 puanı bulunmakta. Maç Tivibu Spor4 kanalından yayınlanacak.

Sassuolo-Lazio

14 Eylül 2025 tarihinde saat 19:00'da İtalya Serie A Ligi'nde Sassuolo ile Lazio karşılaşacak. Sassuolo, 20. sırada yer alıyor. Takım henüz galibiyet elde edemedi. Lazio ise 8. sırada bulunuyor ve 3 puan toplamış durumda. Maçın yayıncılığını Tivibu Spor ve S Sport 2 üstleniyor.

Milan-Bologna

14 Eylül 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Milan, Bologna'yı konuk edecek. Maç saat 21:45'te başlayacak. Milan, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Bologna da yine 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 11. sırada bulunuyor. Bu çekişmeli karşılaşma Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.