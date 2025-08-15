Bugün hangi maçlar var? 15 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Fatih Karagümrük

15 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig maçı oynanacak. Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray, ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 1 maçı kazanarak 3 puan topladı. Ayrıca, henüz gol yemedi. Fatih Karagümrük ise ligde 9. sırada yer alıyor. Sezonun başlama tarihinden itibaren henüz maç oynamadı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports üzerinden yayınlanacak.

Serik Spor-Eminevim Ümraniyespor

15 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da, Trendyol 1. Lig kapsamında Serik Spor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Serik Spor, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta 1 puan topladı. Henüz galibiyet elde edemedi. Eminevim Ümraniyespor ise 6. sırada bulunuyor. Takım, 1 maç sonunda 3 puan alarak galibiyetle tanıştı. Bu heyecan dolu mücadele, TRT Spor kanalı tarafından yayınlanacak.

Liverpool-AFC Bournemouth

15 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Bu karşılaşma önemli bir maç. Liverpool, ligde 12. sırada bulunuyor. AFC Bournemouth ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Girona-Rayo Vallecano

15 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da Girona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İki takım da ilk maçlarına çıkacak. Lig sezonlarına galibiyetle başlamak istiyorlar. Girona, ligde 9. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 13. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak.

Villarreal-Real Oviedo

15 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Villarreal, Real Oviedo ile mücadele edecek. Ligin ilk haftası geride kaldı. Villarreal, 20. sırada bulunuyor. Real Oviedo ise 16. sırada yer alıyor. Bu maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Rennes-Marsilya

15 Ağustos 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de Rennes ile Marsilya karşılaşacak. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Rennes, ligde 15. sırada yer alıyor. Marsilya ise 7. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi yok.

Gine-Cezayir

15 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Gine ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Nijer-Güney Afrika

15 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Nijer ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Telstar-PEC Zwolle

15 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Telstar ile PEC Zwolle takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Oud Heverlee Leuven-KRC Genk

15 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Oud Heverlee Leuven ile KRC Genk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

AVS-Casa Pia

15 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan AVS ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30