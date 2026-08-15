Bugün hangi maçlar var? 15 Ağustos Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Trabzonspor

15 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Kasımpaşa, Trabzonspor ile karşılaşacak. İki takım da sezona şanssız bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa, ligde 13. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 18. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmanın yayıncısı beIN Sports olacak. Maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, takımlarının galibiyeti için stadyumu dolduracak. Keyifli bir karşılaşma olacağı düşünülüyor.

Konyaspor-Çaykur Rizespor

15 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Konyaspor, ligde henüz puan almadı. Bu nedenle, 15. sırada yer alıyor. Rakip takım Çaykur Rizespor, ligde 5. sırada bulunuyor. Sezonun başında daha iyi bir konumda yer alıyor. Bu önemli maçı futbolseverler, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebilir.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

15 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig’de bir maç gerçekleşecek. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşılaşacak. İki takım da ligdeki ilk maçlarına çıkacak. Gençlerbirliği, lig sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımı izlemek için sabırsızlanıyor. Bu karşılaşma, yeni sezon için heyecan verici bir başlangıç olacak. Her iki ekip de galip gelmek istiyor. Maçın sonucu, ligdeki yarışma için önemli bir gösterge olacak.

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

15 Ağustos 2026, saat 21:30. Trendyol Süper Lig kapsamında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep FK, ligde 10. sırada yer alıyor. Corendon Alanyaspor ise 6. sıradadır. Bu mücadele, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Takımlar, galip gelmek için mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da formda. Maç, Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Herkes gözlerini ekrana kilitleyecek. Maç saatine dikkat edilmeli. Spor severler, planlarını buna göre yapmalı.

İstanbulspor-Bodrum FK

15 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Bodrum FK ile oynayacak. İki takım da ligdeki ilk maçlarını kaybetti. İstanbulspor 20. sırada yer alıyor. Bodrum FK ise 16. sırada bulunuyor. İki takım bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Maçın tibari oldukça yüksek. İzleyiciler, bu mücadeleyi beIN Sports Haber ve TRT Spor kanallarından takip edebilecek. Maçın sonucu, takımların sezon hedeflerini belirlemede etkili olacak. İzleyicilerin ilgisi büyük olacak. Herkes mücadelede nasıl bir performans görecek.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç, 15 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da başlayacak. Fatih Karagümrük, ligde şu an 17. sırada bulunuyor. Takım, ilk maçında mağlup oldu. Eminevim Ümraniyespor ise 12. sırada yer alıyor. Bu takım, ilk maçında berabere kaldı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maçı buradan takip edebilir. Maçın sonucu, iki takım için belirleyici olacak. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak.

Manisa FK-Vanspor FK

15 Ağustos 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 21:30’da Trendyol 1. Lig kapsamında Manisa FK ile Vanspor FK karşılaşacak. Manisa FK, ligde 7. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 1 maçta 1 galibiyet elde etti. Böylece, 3 puan topladı. Vanspor FK ise 19. sırada yer alıyor. Takım, 1 maçta galibiyet yaşayamadı. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik bir öneme sahip. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla beklemekte. İki takımın performansı merak konusu oldu. İzleyiciler, bu mücadelede ne olacağını görmek için sabırsızlanıyor.

Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma yapılacak. 15 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Bursaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacak. Her iki takım da ligdeki ilk maçlarını kazandı. Bursaspor, 4. sırada bulunuyor. Alagöz Holding Iğdır FK ise 3. sırada yer alıyor. Heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Ligdeki bu rekabet, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Başarı, sezonun geri kalanı için kritik öneme sahip.

Deportivo Alaves-Getafe

İspanya La Liga'da bir maç var. 15 Ağustos 2026 tarihi, saati ise 20:30. Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, her iki takım için önemli. Her iki ekip de sezonun başlangıcında ilk maçlarını oynayacak. Deportivo Alaves, lig sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Getafe ise 9. sırada bulunuyor. Maç S Sport kanalı tarafından yayınlanacak. Tutkulu bir mücadele bekleniyor. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma izlemek için hazır.

Sevilla-Rayo Vallecano

15 Ağustos 2026'da İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Sevilla, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Maç saat 22:30'da başlayacak. Sevilla, ligde 18. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 14. sırada bulunuyor. Mücadele, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maç, iki takım için kritik bir öneme sahip. Her iki ekip de galibiyet için sahada olacak. Taraftarlar, büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Maç sonunda takım performansları merak ediliyor.

Bolton Wanderers-Preston North End

15 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bolton Wanderers ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Norwich City-West Bromwich Albion

15 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Bristol City-Millwall

15 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Charlton Athletic-Derby County

15 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Portsmouth-Queens Park Rangers

15 Ağustos Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00