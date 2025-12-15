Bugün hangi maçlar var? 15 Aralık Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fenerbahçee-Tümosan Konyaspor

Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor ile 15 Aralık 2025 tarihinde karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Bu karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamındadır. Fenerbahçe, 15 maç oynamıştır. 9 galibiyet, 6 beraberlik almıştır. Takım, henüz mağlup olmamıştır. Fenerbahçe, ligde 3. sırada yer almaktadır. Tümosan Konyaspor ise daha farklı bir durumda. 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşamıştır. Bu nedenle, takım 12. sırada bulunmaktadır.

Maç,, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadelenin heyecanını ekranlarından takip edebilecek. Fenerbahçe ve Tümosan Konyaspor, sahada önemli bir mücadele verecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma ligdeki sıralamayı etkileyebilir.

Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor

15 Aralık 2025 tarihinde saat 20.00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor mücadele edecek. Sakaryaspor, 16. sırada yer almakta. Takım, 16 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplam 19 puana sahipler.

Atakaş Hatayspor ise 19. sırada bulunuyor. Bu sezon galibiyetle tanışamadı. Şu ana kadar 16 maçta 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Böylece sadece 5 puan toplayabildi.

Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olması bekleniyor. İki takım da üç puan için mücadele edecek.

Manchester United-AFC Bournemouth

15 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te bir futbol maçı var. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, AFC Bournemouth ile oynayacak. Manchester United, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 15 maçta 25 puan topladı. AFC Bournemouth ise 15. sırada bulunuyor. Bu sezon 20 puan elde etti. Maç, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. İzleyiciler için heyecanlı bir mücadele olacak. Takımların durumu, karşılaşmanın önemini artırıyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor.

Roma-Como

15 Aralık 2025 tarihinde saat 22:45'te bir maç olacak. İtalya Serie A Ligi'nde Roma, Como'yu ağırlayacak. Roma, 14 maçta 9 galibiyet elde etti. Topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor. Como ise 6 galibiyetle 24 puan topladı. Bu takım, 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Sporseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamalı.

Rayo Vallecano-Real Betis

İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Rayo Vallecano, 15 Aralık 2025 tarihinde Real Betis ile mücadele edecek. Maç saat 23:00'te başlayacak. Rayo Vallecano, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 15 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 17. Real Betis ise daha üst sıralarda bulunuyor. 6. sıradalar. Onlar, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 24 puana ulaşmış durumdalar. Maç, S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Her iki takım da zorlu bir mücadele verecek. Seyircilerin ilgisi büyük olacak.

Sheffield Wednesday-Derby County

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Nacional Madeira-Tondela

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Nacional Madeira ile Tondela takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Braga-Santa Clara

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Braga ile Santa Clara takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Porto-Estrela da Amadora

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Estrela da Amadora takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Boulogne-Troyes

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Castellon-Mirandes

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Rangers FC-Hibernian

15 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rangers FC ile Hibernian takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45