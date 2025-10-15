SPOR

Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Palmeiras-RB Bragantino

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Palmeiras ile RB Bragantino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Botafogo FR-Flamengo

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Flamengo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Sport Recife-Ceara SC

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Sport Recife ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Mirassol-Internacional

16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Mirassol ile Internacional takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Lokomotiva Zvolen-Malzenice

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiva Zvolen ile Malzenice takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Erzeni Shijak-Sopoti Librazhd

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Erzeni Shijak ile Sopoti Librazhd takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Kukesi-Terbuni Puke

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Kukesi ile Terbuni Puke takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FK Vora-KS Maliqi

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan FK Vora ile KS Maliqi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Burreli-Albanet

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Burreli ile Albanet takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Pogradeci-KS Delvina

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Pogradeci ile KS Delvina takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

KS Lushnja-Butrinti Sarande

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan KS Lushnja ile Butrinti Sarande takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Flamurtari-Naftetari Kucove

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Flamurtari ile Naftetari Kucove takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Apolonia-Besëlidhja

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Apolonia ile Besëlidhja takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Besa-Shkumbini

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Besa ile Shkumbini takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Kastrioti-Devolli

15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Kastrioti ile Devolli takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

