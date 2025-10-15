Bugün hangi maçlar var? 15 Ekim Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Palmeiras-RB Bragantino
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Palmeiras ile RB Bragantino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Botafogo FR-Flamengo
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Flamengo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30
Sport Recife-Ceara SC
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Sport Recife ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Mirassol-Internacional
16 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Mirassol ile Internacional takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Lokomotiva Zvolen-Malzenice
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiva Zvolen ile Malzenice takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Erzeni Shijak-Sopoti Librazhd
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Erzeni Shijak ile Sopoti Librazhd takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Kukesi-Terbuni Puke
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Kukesi ile Terbuni Puke takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FK Vora-KS Maliqi
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan FK Vora ile KS Maliqi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Burreli-Albanet
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Burreli ile Albanet takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Pogradeci-KS Delvina
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Pogradeci ile KS Delvina takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
KS Lushnja-Butrinti Sarande
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan KS Lushnja ile Butrinti Sarande takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Flamurtari-Naftetari Kucove
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Flamurtari ile Naftetari Kucove takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Apolonia-Besëlidhja
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Apolonia ile Besëlidhja takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Besa-Shkumbini
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Besa ile Shkumbini takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Kastrioti-Devolli
15 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Arnavutluk Kupası liginde oynanacak olan Kastrioti ile Devolli takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
