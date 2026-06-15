Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Yeşil Burun Adaları
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Yeşil Burun Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Belçika-Mısır
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Belçika ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Suudi Arabistan-Uruguay
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Suudi Arabistan ile Uruguay takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Nomme Kalju FC U21-FC Nomme United U21
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Nomme Kalju FC U21 ile FC Nomme United U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Sundsvall-Östers IF
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sundsvall ile Östers IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Norrköping-Varbergs BoIS
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Norrköping ile Varbergs BoIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Londrina-Avai FC
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Londrina ile Avai FC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Criciuma-Ceara SC
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Criciuma ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
KA Akureyri-Fram Reykjavik
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan KA Akureyri ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Maringa FC-Maranhao AC
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Maringa FC ile Maranhao AC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30
Ferroviaria-Barra
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Ferroviaria ile Barra takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Ypiranga Erechim-Botafogo PB
16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Ypiranga Erechim ile Botafogo PB takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Nyköpings-Smedby AIS
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Nyköpings ile Smedby AIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Vanersborgs IF-Herrestads
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Vanersborgs IF ile Herrestads takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Umea FC Akademi-IFK Umea
15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Umea FC Akademi ile IFK Umea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45
Okuyucu Yorumları 0 yorum