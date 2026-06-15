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Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Yeşil Burun Adaları

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Yeşil Burun Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Belçika-Mısır

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Belçika ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Suudi Arabistan-Uruguay

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Suudi Arabistan ile Uruguay takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Nomme Kalju FC U21-FC Nomme United U21

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Nomme Kalju FC U21 ile FC Nomme United U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Sundsvall-Östers IF

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sundsvall ile Östers IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Norrköping-Varbergs BoIS

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Norrköping ile Varbergs BoIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Londrina-Avai FC

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Londrina ile Avai FC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Criciuma-Ceara SC

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Criciuma ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

KA Akureyri-Fram Reykjavik

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan KA Akureyri ile Fram Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Maringa FC-Maranhao AC

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Maringa FC ile Maranhao AC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Ferroviaria-Barra

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Ferroviaria ile Barra takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Ypiranga Erechim-Botafogo PB

16 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Ypiranga Erechim ile Botafogo PB takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Nyköpings-Smedby AIS

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Nyköpings ile Smedby AIS takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Vanersborgs IF-Herrestads

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Vanersborgs IF ile Herrestads takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Umea FC Akademi-IFK Umea

15 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Umea FC Akademi ile IFK Umea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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