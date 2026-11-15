Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Güney Kıbrıs-Karadağ
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Letonya-Ermenistan
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Letonya ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Belarus-Arnavutluk
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Belarus ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Finlandiya-San Marino
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Finlandiya ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Belçika-İtalya
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Belçika ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Hırvatistan-Çekya
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Hırvatistan ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Fransa-Türkiye
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Fransa ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İspanya-İngiltere
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Kırıkkale FK-Bitlis 1916 Futbol SK
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Kırıkkale FK ile Bitlis 1916 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Fatsa Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Fatsa Belediyespor ile Düzce Cam Düzcespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Adanaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Adanaspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Niğde Belediyespor
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile Niğde Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK ile Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Diyarbekirspor-1964 Silifke SK
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Diyarbekirspor ile 1964 Silifke SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970 SK
15 Kasım Pazar 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor ile Ağrı 1970 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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