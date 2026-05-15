Bugün hangi maçlar var? 15 Mayıs Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, ligde 8. sırada yer alıyor. Topladığı puan sayısı 40. Takım, 33 maçta 10 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 4. sıradadır. Bu takım, 33 maçta 59 puan elde etti. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takımın da hedefleri yüksek. Bu maç, ligin gidişatını etkileyebilir. Fırtına ve Kartal arasındaki bu mücadele, büyük bir rekabete sahne olacak.

Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Arca Çorum FK, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 38 maçta 21 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Topladıkları puan ise 71. Sipay Bodrum FK ise 5. sırada bulunuyor. Takım, aynı sayıda maçta 18 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Onların puanı 64. Bu önemli maçın yayıncıları TRT Spor ve beIN Sports 2 olacak. Maç, heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Takımlar, puan durumlarını iyileştirmek için mücadele edecek. Bu, herkesi ekran başına kilitleyecek bir karşılaşma olacak.

Aston Villa-Liverpool

15 Mayıs 2026'da saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Aston Villa, Liverpool ile mücadele edecek. İki takım da puan açısından eşit durumda. Fakat Liverpool, 4. sırada bulunuyor. Aston Villa ise 5. sırada yer alıyor. Maç, futbolseverler tarafından beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Tüm futbol tutkunları için keyifli bir karşılaşma olacak. Takımlar arasındaki rekabet, izleyicileri heyecanlandıracak. Beklentiler yüksek. Herkes bu maçı merakla bekliyor.

Damac-Al Fayha

15 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:15'te Suudi Arabistan Premier Ligi maçında Damac ile Al Fayha karşılaşacak. Damac, ligin 15. sırasında yer alıyor. Toplam 32 maçta 5 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Böylece 26 puan topladı.

Rakibi Al Fayha ise ligde 10. sırada bulunuyor. Onlar da 32 maç oynadı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Toplamda 38 puanları var.

Maçın yayıncı kanalı ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Taraftarlar bu karşılaşmayı dört gözle bekliyor. İki takımın da hedefleri farklı. Damac, ligdeki konumunu yükseltmek istiyor. Al Fayha ise orta sıralarda kalmayı hedefliyor.

Al Taawon-Al-Riyadh

15 Mayıs 2026 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 21:00'de, Al Taawon ile Al-Riyadh takımları bir araya gelecek. Al Taawon, ligde 6. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 32 maçta 15 galibiyet elde etti. Toplamda 52 puan topladı.

Al-Riyadh ise sezonu zor geçiriyor. Takım, 16. sırada yer almakta. 32 karşılaşmada yalnızca 6 galibiyet alabildi. Bu takım, şu anda sadece 26 puanda kalmış durumda. Maç, her iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Al Taawon, galibiyet arayışında olacak. Al-Riyadh ise çıkış yapmak istiyor. Tüm gözler bu mücadelede olacak.

Oud Heverlee Leuven-Antwerp

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Oud Heverlee Leuven ile Antwerp takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Saint Etienne-Rodez AF

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Saint Etienne ile Rodez AF takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Castellon-Cadiz

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Cordoba-Albacete

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Bari-Südtirol

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Bari ile Südtirol takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Partick Thistle-Dunfermline

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Partick Thistle ile Dunfermline takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Shanghai Port FC-Zhejiang Professional

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Henan Songshan Longmen-Shenzhen Peng City

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Tianjin Jinmen Tiger-Chengdu Rongcheng FC

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Beijing Guoan-Qingdao Hainiu

15 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00