SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi birçok isimle vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor
Cansu Çamcı

Süper Lig'de 2025-26 sezonunda zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırarak şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu seçimde yeni başkanını seçecek. Yeni yönetim ve hocasıyla 2026/27 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde iki başkan adayı da transfer için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan Kanarya, bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldızıyla yollarını ayırıyor.

Fenerbahçe de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor 1

FRED AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda vedalaşacak isimlerden biri de Fred...

ÜLKESİNDEN 3 TALİP VAR

Sambacının ülkesi Brezilya'dan 3 kulüple görüştüğü öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe macerası, yaz transfer döneminde sona erecek. Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den Okan Buruk ve Fatih Terim açıklamasıOsimhen'den Okan Buruk ve Fatih Terim açıklaması
Real Madrid'te kaos! Başkan Perez taraftarla kavga etti! Islıklar dolduReal Madrid'te kaos! Başkan Perez taraftarla kavga etti! Islıklar doldu
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Bir diskalifiye daha! Acun Ilıcalı "Çaresiz kaldık" diyerek duyurdu

Bir diskalifiye daha! Acun Ilıcalı "Çaresiz kaldık" diyerek duyurdu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.