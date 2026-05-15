Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Süper Lig'de 2025-26 sezonunda zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırarak şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi.

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu seçimde yeni başkanını seçecek. Yeni yönetim ve hocasıyla 2026/27 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde iki başkan adayı da transfer için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan Kanarya, bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldızıyla yollarını ayırıyor.

FRED AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda vedalaşacak isimlerden biri de Fred...

ÜLKESİNDEN 3 TALİP VAR

Sambacının ülkesi Brezilya'dan 3 kulüple görüştüğü öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe macerası, yaz transfer döneminde sona erecek. Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.