Atkı gösteren Fenerbahçelilere Galatasaray otobüsünden müzikli yanıt!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, görkemli kutlamalar için sokağa döküldü. Sarı-kırmızılı kafilenin Taksim’den RAMS Park’a uzanan şampiyonluk yürüyüşüne, ezeli rakip Fenerbahçe’ye yapılan gönderme damga vurdu.

FENEBRAHÇE TARAFTARLARINDAN ATKI İLE TEPKİ!

Galatasaray'da futbolcu ve taraftarlar Taksim'den başlayarak kutlamalara eşlik ederken, bazı Fenerbahçe taraftarları binalardan sarı-lacivertli atkılarla tepki gösterdi. Bunun üzerine futbolcular takım otobüsünde ''Fener Ağlama'' tezahüratı ile karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

TAKSİM’DEN RAMS PARK’A ŞAMPİYONLUK KONVOYU

Saat 16.30 sularında Taksim’den üstü açık otobüsle hareket eden sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, büyük bir taraftar topluluğu eşliğinde stadyuma doğru yola çıktı. Coşkunun zirve yaptığı anlarda, takım otobüsünde çalan şarkı dikkatlerden kaçmadı.

FUTBOLCULAR HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ

Kutlamalar sırasında takım otobüsünün hoparlörlerinden, sarı-lacivertli camiaya gönderme niteliği taşıyan "Fener Ağlama" bestesi yükseldi. Şarkının çalmasıyla birlikte otobüsteki futbolcular tempo tutarak besteye eşlik etti.

Yol kenarında takımı bekleyen binlerce taraftar, futbolcuların bu hamlesine tezahüratlarla destek vererek kutlamaların dozunu artırdı. Galatasaray kafilesi, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, kutlamaların son durağı olan RAMS Park'ta dev bir kupa töreni düzenlenmesi bekleniyor.